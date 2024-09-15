台中天然氣管線三成逾30年 一年更換2.3%審計處嫌不足

台中市天然氣用戶裝置微電腦瓦斯表，到今年6月底止占總用戶63.788%，台中審計處指出，中區、西區與北區裝置率低，另30年以上老舊天然氣管線每年汰換率2.53%，量能不足。經發局指出，台中裝置率是全國第三高，6年來裝置率幾乎翻倍，會持續宣導。中區比例僅21%，有里長表示，舊社區不少是租戶或空戶，沒有強制裝設，需求性不高。

台中市有110萬餘戶，經發局統計，全市三家天然氣公司鋪設管線總長度逾507萬公尺，30年以上的天然氣管線約151萬公尺，占線總長度約3成，其中管材為聚氯乙烯、鍍鋅鋼管等延展性較低的管線共59萬餘公尺，占老舊管線約4成；最近老舊管線汰換率平均約2.53%。台中審計處認為老舊管線汰換量能不足。另天然氣用戶裝置逐年成長，不過全市用戶裝置微電腦瓦斯表約62.08%，中區只有21.77%、西區44.73%、北區45.33%等，比率偏低。

民進黨議員陳俞融說，根據消防署統計，最近6年因瓦斯漏氣或爆炸引發火災共525次，平均一年發生87.5次。陽光基金會也指出，因瓦斯氣爆致燒傷者，近7成燒傷面積大於20%的重大傷病患者，顯示普及瓦斯安全裝置刻不容緩。

國民黨立委羅廷瑋說，中區與南區在地議員反映，希望市府執行道路燙平計畫換新天然與自來水老舊管線，他成功爭取南區中區前瞻計劃道路重鋪並加碼天然氣與自來水管線一併排換，共1.3億，希望加快汰換速度。

經發局表示，台中市微電腦瓦斯表裝置率從2019年底39.39%，至2024年6月63.78%，六都僅次新北69.37%、台北市67.49%排名第三。經發局說明，現階段天然氣事業法尚無強制裝設微電腦瓦斯規定，市府持續鼓勵民眾申裝，市府會加強宣導。

老舊管線汰舊換新被批量能不足，經發局說因中、西區舊市區用戶供氣量未大量增加，一般民生供屬低壓供氣居多，業者擬定「輸氣管線維修檢測汰換計畫」同步搭配其他管線單位，在挖路時併案換新，另新興及重劃區用戶用量增加區優先汰換，市府將持續督導。