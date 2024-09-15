北市獨老專責社工逾600個案資料不符 社會局：資料未更新

高齡化時代來臨，獨居長者也越來越多，北市針對列冊獨老提供專責社工關懷與照顧，但審計報告發現，社會局去年共編列逾7600萬元預算，但卻發現列冊名單中，有32人主責單位非實際居住地主責機關，還有645個案所登錄主責社工已離職或不在原單位服務。社會局表示，部分個案有搬遷紀錄但因特殊性經評估後仍由原單位提供照顧，至於個案主責社工非現職或空白，則為資料登錄不實，已要求相關單位落實更新。

社會局為落實在地安老及人性關懷，針對獨居長者會依照身份由轄下社福中心或老扶中心列冊，並有主責社工定期提供電話問安、關懷訪視、居家服務、餐 飲服務及陪同就醫等服務，若長者有遷移搬家情形，主責社工會協助開立轉介單，至當區主責中心，就近提供獨老者服務。

北市至去年8月共有8251位獨居長者列冊於名單中，然而審計報告調查發現，社會局所屬士林社福中心等15個主責中心所負責個案中，有32人居住地址或行政區，與該中心所負責業務區域範圍不合。另外，當中有645個案所登錄主責社工人員，已經離職或不在原單位服務。

此外，主責中心應依獨居長者之身體健康、心理狀況、社會關係等指標，評定個案危險等級，如有迫切性問題須處理高危機者，維持列冊並通報介入處理，去年分屬高、中、低危機者，分別有21、341、7830人，另有59人未分級，不過調查發現，去年列管高、中危機者中，分別有6、119位個案，開案超過一年仍無法降低危機，最長逾10年未曾降級。

社會局表示，北市獨老共有12家社福中心及14家老服中心提供服務，個案若因個人因素搬遷至其他區域，則會開立轉介單協請區域管轄單位接續服務，但部分個案具有特殊性，若經主責單位評估、與管轄單位協議後，會由原住居所社福中心續處。至於社工非現職與主責社工空白，則為資料更新不及時，將持續督促更新系統資訊及實際服務情形。

社會局強調，受到高齡化社會影響，近年獨老也是逐年升高，截至今年8月北市列冊獨老就有9493人，針對中、高危機長者，以強檢視提供合適處遇以降低風險，考量個案身體狀況，如經常頻繁跌倒、就醫、雙老照顧、拒絕緊急救援系統或服務介入等情形，經社工評估個案在家中風險高，會盡可能勸說讓服務介入、家屬照顧，或是尋求安置可能性等。