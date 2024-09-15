快訊

陸男駕橡皮艇直闖林口海岸背景曝光 他「1說詞」有矛盾…海巡人員疑惑

肥胖讓雄性禿更早報到 醫曝男性及女性可治療的臨界點在何時

超大停車格！他嗨喊「能買到是天選之人」 一票人卻搖頭：有兩大風險

北市獨老專責社工逾600個案資料不符 社會局：資料未更新

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
高齡化時代來臨，獨居長者也越來越多，北市針對列冊獨老提供專責社工關懷與照顧，但審計報告發現，社會局去年共編列逾7600萬元預算，但卻發現列冊名單中，有32人主責單位非實際居住地主責機關，還有645個案所登錄主責社工已離職或不在原單位服務，要求社會局改進。示意圖。圖／聯合報系資料照
高齡化時代來臨，獨居長者也越來越多，北市針對列冊獨老提供專責社工關懷與照顧，但審計報告發現，社會局去年共編列逾7600萬元預算，但卻發現列冊名單中，有32人主責單位非實際居住地主責機關，還有645個案所登錄主責社工已離職或不在原單位服務，要求社會局改進。示意圖。圖／聯合報系資料照

高齡化時代來臨，獨居長者也越來越多，北市針對列冊獨老提供專責社工關懷與照顧，但審計報告發現，社會局去年共編列逾7600萬元預算，但卻發現列冊名單中，有32人主責單位非實際居住地主責機關，還有645個案所登錄主責社工已離職或不在原單位服務。社會局表示，部分個案有搬遷紀錄但因特殊性經評估後仍由原單位提供照顧，至於個案主責社工非現職或空白，則為資料登錄不實，已要求相關單位落實更新。

社會局為落實在地安老及人性關懷，針對獨居長者會依照身份由轄下社福中心或老扶中心列冊，並有主責社工定期提供電話問安、關懷訪視、居家服務、餐 飲服務及陪同就醫等服務，若長者有遷移搬家情形，主責社工會協助開立轉介單，至當區主責中心，就近提供獨老者服務。

北市至去年8月共有8251位獨居長者列冊於名單中，然而審計報告調查發現，社會局所屬士林社福中心等15個主責中心所負責個案中，有32人居住地址或行政區，與該中心所負責業務區域範圍不合。另外，當中有645個案所登錄主責社工人員，已經離職或不在原單位服務。

此外，主責中心應依獨居長者之身體健康、心理狀況、社會關係等指標，評定個案危險等級，如有迫切性問題須處理高危機者，維持列冊並通報介入處理，去年分屬高、中、低危機者，分別有21、341、7830人，另有59人未分級，不過調查發現，去年列管高、中危機者中，分別有6、119位個案，開案超過一年仍無法降低危機，最長逾10年未曾降級。

社會局表示，北市獨老共有12家社福中心及14家老服中心提供服務，個案若因個人因素搬遷至其他區域，則會開立轉介單協請區域管轄單位接續服務，但部分個案具有特殊性，若經主責單位評估、與管轄單位協議後，會由原住居所社福中心續處。至於社工非現職與主責社工空白，則為資料更新不及時，將持續督促更新系統資訊及實際服務情形。

社會局強調，受到高齡化社會影響，近年獨老也是逐年升高，截至今年8月北市列冊獨老就有9493人，針對中、高危機長者，以強檢視提供合適處遇以降低風險，考量個案身體狀況，如經常頻繁跌倒、就醫、雙老照顧、拒絕緊急救援系統或服務介入等情形，經社工評估個案在家中風險高，會盡可能勸說讓服務介入、家屬照顧，或是尋求安置可能性等。

北市 獨居 社工

延伸閱讀

才開學2周又將逢中秋聚會 北市腸病毒已22班停課估達高峰

中秋節烤肉加熱電器藏危機 北市消籲注意5不1沒有

用國土署長的話幫柯文哲解套？簡舒培批黃珊珊「竹篙湊菜刀」

才爆發刑警互毆！北市女警遭偵查隊長斥責「爬上頂樓」 分局展開調查

相關新聞

才開學2周又將逢中秋聚會 北市腸病毒已22班停課估達高峰

腸病毒疫情持續攀升，據中央疾管署監測，8月25日至31日單周，急診腸病毒就診數達1萬4279人次，創下五年來新高。北市議...

台中天然氣管線三成逾30年 一年更換2.3%審計處嫌不足

台中市天然氣用戶裝置微電腦瓦斯表，到今年6月底止占總用戶63.788%，台中審計處指出，中區、西區與北區裝置率低，另30...

北市獨老專責社工逾600個案資料不符 社會局：資料未更新

高齡化時代來臨，獨居長者也越來越多，北市針對列冊獨老提供專責社工關懷與照顧，但審計報告發現，社會局去年共編列逾7600萬...

民進黨要在各地辦捐血 何博文：熱血凝聚全民的心

民進黨中央黨部攜手新北市嘉義同鄉總會，今天在板橋大遠百前辦捐血，預計要募得400袋熱血。黨副秘書長何博文有定期捐血習慣，...

新北市府簡任職16人派令出爐 年輕世代獲拔擢

新北市人事處近日再公布一波簡任職以上人事異動，其中文化局藝文推廣科長蔡美治出任淡水古蹟博物館長，年僅37歲城鄉局專委陳柏...

新北三重台1高架事故 重安街搶修今通車

新北市三重台1線中山高架上月遭掉落鋼軌砸毀，上方高架4日搶通，下頭重安街則持續封閉搶修，交通局表示，高架橋下方三重區重安...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。