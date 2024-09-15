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民進黨要在各地辦捐血 何博文：熱血凝聚全民的心

聯合報／ 記者王慧瑛／新北即時報導
民進黨中央黨部攜手新北市嘉義同鄉總會，今天在板橋大遠百前辦捐血，預計要募得400袋熱血。記者王慧瑛／攝影
民進黨中央黨部攜手新北市嘉義同鄉總會，今天在板橋大遠百前辦捐血，預計要募得400袋熱血。記者王慧瑛／攝影

民進黨中央黨部攜手新北市嘉義同鄉總會，今天在板橋大遠百前辦捐血，預計要募得400袋熱血。黨副秘書長何博文有定期捐血習慣，他說，捐血好處多，各地黨部會接力響應，讓捐血活動遍地開花，也藉此凝聚全民的心。

新北市嘉義同鄉總會理事長劉德宗說，響應捐血可獲得威秀電影票、金牛角等獎勵，鼓勵男女老少一起來挽起衣袖捐出熱血。

上午9時許，已有不少民眾排隊量血壓等待捐血，何博文到場後，也捲起衣袖響應，他說，每一袋熱血可能用在偏鄉、都會區，也可能是山區或海邊，用在最需要的人身上。他以熱愛捐血過來人身分呼籲，捐血好處多，會愈捐愈有成就感，很有意義。

新北市議員戴瑋姍說，中央黨部攜手各地信賴後援會，將舉辦捐血活動，日前在中央黨部是第一場，新北板橋是第二場，年輕人是主要訴求對象，以捐血送電影票當誘因，捐血後可馬上上樓看電影，吸引力十足。

響應捐血可獲得威秀電影票、金牛角等獎勵，鼓勵男女老少一起來挽起衣袖捐出熱血。記者王慧瑛／攝影
響應捐血可獲得威秀電影票、金牛角等獎勵，鼓勵男女老少一起來挽起衣袖捐出熱血。記者王慧瑛／攝影
民進黨副秘書長何博文有定期捐血習慣，他說，捐血好處多，各地黨部會接力響應，讓捐血活動遍地開花，也藉此凝聚全民的心。記者王慧瑛／攝影
民進黨副秘書長何博文有定期捐血習慣，他說，捐血好處多，各地黨部會接力響應，讓捐血活動遍地開花，也藉此凝聚全民的心。記者王慧瑛／攝影
民進黨發言人吳崢也出現在捐血活動現場，但他說，前兩天剛看牙醫，暫時無法捐血。記者王慧瑛／攝影
民進黨發言人吳崢也出現在捐血活動現場，但他說，前兩天剛看牙醫，暫時無法捐血。記者王慧瑛／攝影

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