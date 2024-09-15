才開學2周又將逢中秋聚會 北市腸病毒已22班停課估達高峰

腸病毒疫情持續攀升，據中央疾管署監測，8月25日至31日單周，急診腸病毒就診數達1萬4279人次，創下五年來新高。北市議員陳宥丞也發現，台北市腸病毒導致幼稚園及托育中心大規模停班多，目前公私立幼兒園因腸病毒停課中班級計22班、北市托嬰中心1至8月分感染腸病毒停課2565人次，停班490班次影響甚鉅。接下來又是中秋親友群聚，要求衛生局、教育局，針對幼托園所等優化疫情通報，確保學校與家長及時接收準確疫情資訊，避免腸病毒疫情持續攀升。

北市衛生局疾病管制科長張惠美表示，北市府密切監控北市腸病毒疫情狀況，也關注中央疾管署每周二的疫情發布，這幾周監測，每周門診與急診就診數都在1萬4千多人次左右，評估因開學後第2周，應已達這波腸病毒高峰，最近一周有略降一點，目前北市最近已略低於流行閾值，但還是在流行閾值上下，尤其接下來中秋節，親友聚會多，腸病毒防治不可掉以輕心。

北市議員陳宥丞說，今年腸病毒疫情攀升，8月底單周就診數創5年新高，為了避免家長擔心，市府應針對腸病毒疫情提出應對措施，包括每日健康檢查、環境清潔消毒標準、加強學童衛生教育，並且隨著疫情升溫，市府也應優化疫情通報系統，確保學校與家長能及時接收到準確的疫情資訊，避免因訊息不透明引起恐慌。並設立具體疫情預警機制，提供學校每日或每周疫情進展，並與疾管署保持緊密合作，確保措施及時到位。

衛生局科長張惠美表示，由於先前新冠疫情有各項強制管制，不過近年新冠疫情之後，腸病毒已經比較沒有明顯的流行季節變化，的確今年發現疫情攀升，開學前從7月分開始，衛生局就有針對全北市近1500所教托幼機構，逐一進到機構檢視有無落實腸病毒防治措施，包括確認通報系統SOP有沒有明確、新進人員熟不熟悉、還有機構內部洗手設施是否完備，還有要求加強家長幼兒衛教宣導、環境管理等，今年7月開始到9月都會逐一查核，查核不合格也將複檢，至於只有有通報兩例以上就要停課一周。

張惠美表示，腸病毒防治精進，都有要求教托育機構防治腸病毒，過去腸病毒都會有季節性流行，上半年是在寒假過後4至5月達高峰，慢慢降下來，下半年是在開學之後慢慢達高峰，腸病毒防治預防，還是提醒接觸眼口鼻、吃東西之前都要洗手，家長下班返家也一定要先洗手再抱小孩；至於家中孩子若出現腸病毒症狀、經醫師確診，就要停課不要送托，避免幼托機構擴大傳播。

至於今年腸病毒重症，台北市8月初發生1例，感染型期為71型，目前這位小朋友已經恢復。提醒今年的腸病毒流行型別還是以克沙奇為主，由於接下來就是中秋節，難免會與親友聚會、增加感染接觸機會，提醒假期聚會還是要注意避免呼吸道傳染病傳播，除要注意個人防疫，包括用餐前先洗手，如果有徵狀就要減少出席聚會或戴口罩，假期結束節，如果有症狀，就要盡快就醫。