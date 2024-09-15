影／出席孔子誕辰釋奠禮 劉和然：讓孩子體驗尊師重道意義重大
新北市副市長劉和然上午在大成至聖先師孔子2574周年誕辰釋奠禮暨2024教師節敬師典禮中擔任正獻官，他在典禮後受訪表示，鼓勵家長帶孩子參與祭孔大典，可以讓孩子體驗生命歷程的重要性。
由新北市教育局、中華民國三一寰宇文化協會及台灣宗教玄光協會舉辦的祭孔大典，上午在新北市板橋體育館舉行，吸引不少家長帶著小朋友參加。主辦單位以土、棉、麻、鹽、米等自然作物獻祭，表達天地對生命的養育之恩。而典禮中響起平和雅正的樂曲，表達親師對學子智慧啟發的感懷。
劉和然受訪表示，數十年來仍有民間團體持續舉辦祭孔大典，傳承尊師重道的理念，讓他感到欣慰，並表達謝意。劉和然希望未來透過學校及家長的鼓勵，能有更多的學生參與祭孔大典，並藉由觀賞古禮進行及表演，讓孩子體驗生命歷程，也可在學校的應用領域及品德教育會有更深的體悟。
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