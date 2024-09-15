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影／出席孔子誕辰釋奠禮 劉和然：讓孩子體驗尊師重道意義重大

攝影中心／ 記者侯永全／即時報導
由新北市教育局、中華民國三一寰宇文化協會及台灣宗教玄光協會舉辦的祭孔大典，上午在新北市板橋體育館舉行，典禮莊嚴肅穆，吸引不少家長帶著小朋友參加。記者侯永全／攝影
由新北市教育局、中華民國三一寰宇文化協會及台灣宗教玄光協會舉辦的祭孔大典，上午在新北市板橋體育館舉行，典禮莊嚴肅穆，吸引不少家長帶著小朋友參加。記者侯永全／攝影

新北市副市長劉和然上午在大成至聖先師孔子2574周年誕辰釋奠禮暨2024教師節敬師典禮中擔任正獻官，他在典禮後受訪表示，鼓勵家長帶孩子參與祭孔大典，可以讓孩子體驗生命歷程的重要性。

由新北市教育局、中華民國三一寰宇文化協會及台灣宗教玄光協會舉辦的祭孔大典，上午在新北市板橋體育館舉行，吸引不少家長帶著小朋友參加。主辦單位以土、棉、麻、鹽、米等自然作物獻祭，表達天地對生命的養育之恩。而典禮中響起平和雅正的樂曲，表達親師對學子智慧啟發的感懷。

劉和然受訪表示，數十年來仍有民間團體持續舉辦祭孔大典，傳承尊師重道的理念，讓他感到欣慰，並表達謝意。劉和然希望未來透過學校及家長的鼓勵，能有更多的學生參與祭孔大典，並藉由觀賞古禮進行及表演，讓孩子體驗生命歷程，也可在學校的應用領域及品德教育會有更深的體悟。

新北市副市長劉和然（左二）上午在大成至聖先師孔子2574周年誕辰釋奠禮暨2024教師節敬師典禮中擔任正獻官。記者侯永全／攝影
新北市副市長劉和然（左二）上午在大成至聖先師孔子2574周年誕辰釋奠禮暨2024教師節敬師典禮中擔任正獻官。記者侯永全／攝影
新北市教育局、中華民國三一寰宇文化協會及台灣宗教玄光協會上午在新北市板橋體育館舉辦祭孔大典，由新北市副市長劉和然擔任正獻官。記者侯永全／攝影
新北市教育局、中華民國三一寰宇文化協會及台灣宗教玄光協會上午在新北市板橋體育館舉辦祭孔大典，由新北市副市長劉和然擔任正獻官。記者侯永全／攝影

劉和然

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