影／出席孔子誕辰釋奠禮 劉和然：讓孩子體驗尊師重道意義重大

新北市副市長劉和然上午在大成至聖先師孔子2574周年誕辰釋奠禮暨2024教師節敬師典禮中擔任正獻官，他在典禮後受訪表示，鼓勵家長帶孩子參與祭孔大典，可以讓孩子體驗生命歷程的重要性。

由新北市教育局、中華民國三一寰宇文化協會及台灣宗教玄光協會舉辦的祭孔大典，上午在新北市板橋體育館舉行，吸引不少家長帶著小朋友參加。主辦單位以土、棉、麻、鹽、米等自然作物獻祭，表達天地對生命的養育之恩。而典禮中響起平和雅正的樂曲，表達親師對學子智慧啟發的感懷。