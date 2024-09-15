新北市府簡任職16人派令出爐 年輕世代獲拔擢

新北市人事處近日再公布一波簡任職以上人事異動，其中文化局藝文推廣科長蔡美治出任淡水古蹟博物館長，年僅37歲城鄉局專委陳柏君升城鄉局總工程司，交通局綜合規畫科長吳政諺升為簡任技正，不少年輕世代優秀公務員獲拔擢，這波人事異動9月13日生效。

新北市人事處指出，這波人事異動共有16人，都是簡任級以上職缺，涵蓋原任職於文化局、水利局、城鄉局、工務局、交通局、教育局、勞工局、消防局、環保局、地政局等單位的科室主管。

包括新北市城鄉局總工程司周繼祖調任副局長，城鄉局總工程司由專委陳柏君升任，陳今年37歲，任公職13年，養成過程一路都在城鄉局，專業能力表現亮眼。

另，新北市教育局中等教育科長的吳佳珊調新北市立圖書館任館長，新北市文化局藝文推廣科長蔡美治出任淡水古蹟博物館長一職。

新北市教育局衛生保健及環境教育科的科長何茂田任教育局專門委員，新北市環保局低碳社區發展中心主任李俊毅調任為簡任技正，消防局火災鑑識中心主任高宗祺調任第五救災救護大隊大隊長，勞工局勞資關係科長盧志銘調任專門委員，中和地政事務所主任林泳玲調任專門委員。

交通局綜合規畫科科長吳政諺調任簡任技正，交通管制工程科長林昭賢調任專門委員，養護工程處副處長楊至中調任總工程司，工務局總工程司黃子毓調任專門委員，水利局抽水站管理科長鍾泰榮調任專門委員，雨水下水道工程科長王忠賢調任專門委員。