新店通用陸橋退場全市剩99座人行陸橋 中和高中前陸橋下月開拆

新北市政府積極推動城市減法工程，近日再拆除完成一處使用率低且老舊的陸橋，新店區寶橋路通用陸橋已於本月7日清晨正式功成身退，也是新北市升格以來拆除的第55座人行陸橋，全市目前剩99座人行陸橋。地方人士觀察，拆除陸橋且周邊人行道設施恢復後，寶橋路街景豁然開朗，市容煥然一新，有助提升人行友善度。

新北市養工處橋隧科長黃柏升說，新北下一座待拆的人行陸橋是在中和區的中和高中前的陸橋，目前已辦理管線遷移的前置作業協調，預計10月初進行拆除。

今年整體目標是拆除5座，其中淡水國小前的陸橋也在評估之列，黃柏升說，這些陸橋通常是早期興建，橋的墩柱等設施影響人行環境動線，將與公所、學校、民代及里長充分討論，搭配平面配套措施，凝聚共識後才會再往前走。

新北市養工處表示，新店通用陸橋因使用率低，依據「新北市人行陸橋存廢SOP」程序，由新店區公所、養工處、交通局、警察局及地方民意代表和里長在拆除前進行會勘並取得共識，並試辦1個月封閉改變民眾通行習慣，在無反對意見後，在9月6日深夜至7日清晨順利拆除大梁，13日將周邊人行道等設施恢復完成，新店寶橋路的街景豁然開朗，呈現嶄新的市容面貌。