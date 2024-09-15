北市有預算 卻約不到免費心理諮商？

衛福部去年提供15至30歲族群免費心理諮商，北市獲中央逾3千萬補助未執行完，民眾卻約不到諮商，擴大到45歲的新方案今年8月上路，議員質疑實際量能是否足夠。衛生局說，起初中央補助有限，獲追加補助後獲改善，另中正、萬華、文山、北投及將揭牌的信義社區心理衛生中心，5處都有專業心理師可免費心理諮詢。

心理諮商昂貴，衛福部推「年輕族群心理健康支持方案」去年8月1日上路至今年7月31日，北市獲中央補助心理諮商費用預算3099萬2000元，79間合約機構投入服務，實際執行預算3077萬5200元，執行率99.3%，已有1萬9251人次接受服務。

15至45歲免費諮詢的新方案從今年8月1日至明年12月31日，中央補助北市7987.2萬元，占全國22縣市的25%，預計可服務4萬9920人次，目前有110家合約機構參與，已提供5500人次心理諮商服務。

議員詹為元指出，舊方案符合資格者1年有3次諮商機會，弔詭的是，網路上許多青年都反映北市幾乎約不到諮商，預算卻未執行完畢；舊方案平均一間院所須接收82件個案，可能負擔過大，中央今年擴大方案至45歲，建議市府應研擬配套或提高院所加入誘因，避免量能不足問題重蹈覆轍。

北市衛生局心理衛生科長陳小燕回應，15至30歲舊方案預算未執行完，是因衛福部規定8月起直接銜接15至45歲新方案，部分僅使用1、2次服務者，後續由新方案預算支應，實際執行率才有誤差。

「舊方案起初確實有民眾陳情預約不到」她說，是因中央補助有限，原為1305.6萬元，經衛生局積極爭取，中央兩度追加補助共逾1793萬元後即改善。新方案目前無接到預約不到的陳情，服務量、合約機構分配服務的量均足夠。

陳小燕指出，北市醫療服務量能相較其他縣市大，可提供服務的機構也較多，獲中央心理諮商費用補助預算額度相對多。衛生局會透過後台系統，去了解各家機構的執行狀況，平均1至2周會滾動式均衡調配。