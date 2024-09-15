新北三重台1高架事故 重安街搶修今通車

新北市三重台1線中山高架上月遭掉落鋼軌砸毀，上方高架4日搶通，下頭重安街則持續封閉搶修，交通局表示，高架橋下方三重區重安街平面道路復舊完成，今天上午6時起將恢復通車，台1線高架橋也同步解除禁行20噸以上大型車輛管制措施。

交通局交通安全科長林碧芬表示，台1線中山高架橋於上月20日發生重大事故後封閉往北市方向一線車道進行修復，為避免重車行駛影響施工安全，台1線中山高架往北市方向禁行20噸以上大型車輛通行，高架橋下方三重重安街（集美街─中正南路）亦封閉施工。

林碧芬說，繼高架橋受損路段於本月4日清晨搶通後，市府工務局、交通局、警察局等各單位合作努力下，原預計耗時1個半月修復，提前完成高架上、下方道路修復工程，三重重安街平面道路段將於今天上午6時起恢復通車；經工務單位確認，高架橋體修復混凝土強度已超過設計強度，同步解除台1線高架橋往北市方向20噸以上車輛通行管制。

交通局提醒，所有用路人遵守交通規則，勿超速及超載，並保持行車安全距離，變換車道時請留意周邊車輛動態，以避免車輛翻覆等事故發生，影響交通安全和秩序。