電動車產業盼落實淨零碳 民代呼籲中央合作智慧節能大環境

2050淨零碳排為新北市長侯友宜宣示目標，新北市經發局今舉辦電動車產業體驗活動，新北市長侯友宜及裕隆集團執行長嚴陳莉蓮皆到場，表示企業與市府齊心推動電動運具發展，新北市議員黃心華則表示要達到真正淨零減碳工程，政府勢必要從減少火力發電比重等諸多環節一併強化，有賴中央及地方政府通力合作才能營造智慧節能大環境。

新北市長侯友宜表示，新北市一步步朝向2050淨零碳排的目標前進。新北市擁有超過50家電動車相關企業，從新店寶高園區整車設計與完整系統供應商，到淡海智慧交通試驗、八里淨零碳示範區以及台北港出貨中心，已鏈結出完整產業結構與電動車產業鏈實力。新店寶高園區作為台灣電動車研發設計重要基地，是孕育電動車創新的發源地。

裕隆集團嚴執行長陳莉蓮則說，電動車是未來智慧城市基礎，背後代表著一群產業供應鏈以及移動服務生態系，寶高智慧產業園區也是裕隆與鴻海合作的鴻華公司所在地，是台灣唯一電動車自主研發基地。

新北市議員黃心華則說，寶高園區已形成電動車產業的群聚效應，有利於後續的產業競爭力對外再擴張。除了業界致力於電動車設計、製造組裝及電池維護技術之外，若要達到真正的淨零減碳工程，政府勢必要從減少火力發電比重、交通號誌的物聯網佈建、環保駕駛理念推廣、充電樁設置、電動車火災撲滅技術等諸多環節一併強化，因此後續仍有賴中央及地方政府的通力合作，才能真正營造出智慧節能永續的大環境。

經發局表示，台灣首輛實現量產銷售的國產電動休旅車納智捷LUXGEN n⁷與國內自主研發的電動車巴士Model T即是由位於新店寶高園區的鴻華先進負責研發、設計。新北藉由納智捷LUXGEN n⁷的落地，串聯新北智慧電動車輛製造供應鏈立足全台，奠定寶高智慧產業園區電動車設計研發中心的領先地位。