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電動車產業盼落實淨零碳 民代呼籲中央合作智慧節能大環境

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市長侯友宜及裕隆集團執行長嚴陳莉蓮到場餐與電動車產業體驗活動。記者李定宇／攝影
新北市長侯友宜及裕隆集團執行長嚴陳莉蓮到場餐與電動車產業體驗活動。記者李定宇／攝影

2050淨零碳排為新北市長侯友宜宣示目標，新北市經發局今舉辦電動車產業體驗活動，新北市長侯友宜及裕隆集團執行長嚴陳莉蓮皆到場，表示企業與市府齊心推動電動運具發展，新北市議員黃心華則表示要達到真正淨零減碳工程，政府勢必要從減少火力發電比重等諸多環節一併強化，有賴中央及地方政府通力合作才能營造智慧節能大環境。

新北市長侯友宜表示，新北市一步步朝向2050淨零碳排的目標前進。新北市擁有超過50家電動車相關企業，從新店寶高園區整車設計與完整系統供應商，到淡海智慧交通試驗、八里淨零碳示範區以及台北港出貨中心，已鏈結出完整產業結構與電動車產業鏈實力。新店寶高園區作為台灣電動車研發設計重要基地，是孕育電動車創新的發源地。

裕隆集團嚴執行長陳莉蓮則說，電動車是未來智慧城市基礎，背後代表著一群產業供應鏈以及移動服務生態系，寶高智慧產業園區也是裕隆與鴻海合作的鴻華公司所在地，是台灣唯一電動車自主研發基地。

新北市議員黃心華則說，寶高園區已形成電動車產業的群聚效應，有利於後續的產業競爭力對外再擴張。除了業界致力於電動車設計、製造組裝及電池維護技術之外，若要達到真正的淨零減碳工程，政府勢必要從減少火力發電比重、交通號誌的物聯網佈建、環保駕駛理念推廣、充電樁設置、電動車火災撲滅技術等諸多環節一併強化，因此後續仍有賴中央及地方政府的通力合作，才能真正營造出智慧節能永續的大環境。

經發局表示，台灣首輛實現量產銷售的國產電動休旅車納智捷LUXGEN n⁷與國內自主研發的電動車巴士Model T即是由位於新店寶高園區的鴻華先進負責研發、設計。新北藉由納智捷LUXGEN n⁷的落地，串聯新北智慧電動車輛製造供應鏈立足全台，奠定寶高智慧產業園區電動車設計研發中心的領先地位。

裕隆與鴻海合作的鴻華公司生產MODEL C電動車。記者李定宇／攝影
裕隆與鴻海合作的鴻華公司生產MODEL C電動車。記者李定宇／攝影
現場展示台灣首輛實現量產銷售的國產電動休旅車納智捷LUXGEN n⁷。記者李定宇／攝影
現場展示台灣首輛實現量產銷售的國產電動休旅車納智捷LUXGEN n⁷。記者李定宇／攝影
2050淨零碳排為新北市長侯友宜宣示目標，新北市經發局今舉辦電動車產業體驗活動。記者李定宇／攝影
2050淨零碳排為新北市長侯友宜宣示目標，新北市經發局今舉辦電動車產業體驗活動。記者李定宇／攝影

電動車

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