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萬里蟹產季開跑！野柳活蟹周末市集推2斤活蟹399福袋 限量百份

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
秋天來了，新北市長侯友宜今與捕蟹漁民帶回產季第一批萬里蟹，象徵萬里蟹產季正式開跑。記者江婉儀／攝影
秋天來了，新北市長侯友宜今與捕蟹漁民帶回產季第一批萬里蟹，象徵萬里蟹產季正式開跑。記者江婉儀／攝影

秋天來了，新北市長侯友宜今與捕蟹漁民帶回產季第一批萬里蟹，象徵萬里蟹產季正式開跑，為野柳假日活蟹市集開幕，新北市漁業處表示，邀請民眾在萬里蟹產季，來好吃好玩的北海岸享受悠閒秋日時光。

為迎接萬里蟹產季到來，今年以「花點石間來海邊」為主題，取自花蟹、三點蟹及石蟳的諧音，今天也是野柳假日活蟹市集開幕日，及萬里蟹福袋特賣會。

萬里區漁會理事長林榮欽表示，即日起至11月24日的每個周末，來野柳假日活蟹市集，能直接購買活蟹，現場還有提供蒸煮服務，方便民眾在港邊直接品嘗。漁會推出2斤活蟹福袋399元，限量100份的活蟹福袋特賣會，吸引大批民眾到場排隊等待販售。

另外，龜吼漁夫市集中繼市場即日起至10月6日每周六日，推出抽獎活動，到魚市單筆消費滿1000元或萬里蟹相關餐點，就有機會獲得萬元魚市金、熟蟹，憑抽獎券存根聯可至野柳地質公園享有全票及飲品8折優惠。

富基魚市10月12日至11月3日每周末推出，消費滿3千拿抵用券，還可抽限定在地產品，在萬里蟹合作餐廳使用萬里蟹專屬濾鏡拍照，有機會獲得2斤萬里蟹熟蟹福袋或萬里蟹限定禮品組。

漁業處表示，今年邀請名廚詹姆士，為富基三家餐廳設計韓式辣炒蛋萬里蟹、日式萬里蟹豆腐鍋及泰式黃咖哩萬里蟹，福容大飯店-台北一館「福粵樓」及龍鱗拉麵，也分別推出蔥薑奶焗萬里蟹、特製花蟹濃厚雞白湯等限定料理。

新北市長侯友宜表示，市府將花蟹、三點蟹及石蟳成立萬里蟹品牌，不僅使用對海洋生態衝擊最小的「蟹籠誘捕」漁法，讓螃蟹願者上鉤，並推動蟳蟹管制，執行抓大放小，將體型過小的萬里蟹放回海中，更在8月至12月的繁殖期間，禁捕及禁售抱卵母蟹，合理化運用萬里蟹資源，讓萬里蟹產業永續發展。

秋天來了，新北市長侯友宜今與捕蟹漁民帶回產季第一批萬里蟹，象徵萬里蟹產季正式開跑。記者江婉儀／攝影
秋天來了，新北市長侯友宜今與捕蟹漁民帶回產季第一批萬里蟹，象徵萬里蟹產季正式開跑。記者江婉儀／攝影
漁會推出2斤活蟹福袋399元，限量100份的活蟹福袋特賣會，吸引大批民眾到場排隊等待販售。記者江婉儀／攝影
漁會推出2斤活蟹福袋399元，限量100份的活蟹福袋特賣會，吸引大批民眾到場排隊等待販售。記者江婉儀／攝影
萬里區漁會理事長林榮欽表示，即日起至11月24日的每個周末，來野柳假日活蟹市集，能直接購買活蟹，現場還有提供蒸煮服務，方便民眾在港邊直接品嚐。記者江婉儀／攝影
萬里區漁會理事長林榮欽表示，即日起至11月24日的每個周末，來野柳假日活蟹市集，能直接購買活蟹，現場還有提供蒸煮服務，方便民眾在港邊直接品嚐。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜表示，市府將花蟹、三點蟹及石蟳成立萬里蟹品牌，使用對海洋生態衝擊最小的「蟹籠誘捕」漁法，推動蟳蟹管制，將體型過小的萬里蟹放回海中。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜表示，市府將花蟹、三點蟹及石蟳成立萬里蟹品牌，使用對海洋生態衝擊最小的「蟹籠誘捕」漁法，推動蟳蟹管制，將體型過小的萬里蟹放回海中。記者江婉儀／攝影

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