狂占車格還違停 台中東海殯儀館停車場16日起要收費了

台中市東海殯儀館停車場原設有116格汽車停車位，由於免收停車費，不少車位遭長期占用，導致治喪民眾無車位可停，並衍生場內交通失序及違停亂象。民政局長吳世瑋說，為提升車格周轉率，東海殯儀館停車場9月16日（後天）零時起收費管理，小型車每小時收費40元，入場後20分鐘內離場免費。

吳世瑋指出，東海殯儀館除占用亂象為人詬病已久，旺日尖峰時段，平均車流更高達600車次，常造成停車場出入口及館內會車處車流壅塞及車輛違停等，為提升優質喪葬服務，同時增加車格周轉服務效能，館內停車場今年6月中旬正式委由專業停車管理廠商經營管理，並邀集殯葬公會代表共同研商規畫行車動線，建置各式指示牌、標示、標線，加強交通標誌辨識度，期盼提升行車安全兼顧車流順暢。

吳世瑋說明，東海殯儀館停車管理設施8月9日設置完成，為審慎評估正式營運後車流狀況，館方自8月10日起歷經15天旺日車流管制壓力測試，追思園前方道路兩側車輛違停塞車、旺日尖峰時段車輛回堵等都獲顯著改善，全區場域車流順暢，9月16日零時起收費管理，提供更多臨停使用者停車。

台中市生命禮儀管理處長柯宏黛說，東海殯儀館停車場經重新調整，共規畫122格多元停車格，包含一般車格、業者工作車格、身心障礙車格及親子車格等，採按時收費未設有收費上限，並設置2台繳費機，且於場內及必經出入口張貼行動繳費QR Code，讓民眾停車繳費免排隊。另機車停放區則可供逾60輛機車停放，目前暫不收費。