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北市上百座公廁缺扶手、求助鈴 環保局喊查

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北市納管公廁。圖為台北車站地下室廁所。圖／報系資料照
北市納管公廁。圖為台北車站地下室廁所。圖／報系資料照

北市府111年實行公廁環境衛生管理自治條例，維護公廁安全及環境衛生，但審計部發現，截至去年10月，環保局列管公廁6841座，上百座公廁尚缺扶手、求助鈴等設施，而且其中設有親子廁所的公廁，半數未設置兒童座椅及尿布台。環保局表示，目前都依法完成設施設置，並將從今年10月起針對延長期限屆至者查核。

依北市公廁管理自治條例，公廁除便器及照明外，廁間內應設置貼心設施、扶手、求助鈴等友善設施，違反者，應通知限期改善，屆期未改善者，處公廁之所有人或管理人2000元以上1萬元以下罰款，並得按次處罰。

北市環保局為有效管理與維護公廁安全及環境衛生，推動公廁管理自治條例，112年度編列預算2269萬餘元，經查截至112年10月底止，環境保護局列管公廁計6841座，已於廁間內設置貼心設施、扶手、求助鈴者，分別有6725座、5398座及6228座，設置比例均達7成以上。

但審計報告指出，排除經北市環保局在自治條例施行後新設公廁，同意予以展延設置友善設施期限1年者，其餘未於廁間內設置貼心設施、扶手、求助鈴者，仍分別計有13座、113座、48座，不利民眾如廁安全及舒適性。

另查至112年10月底止，環保局列管公廁中設有親子廁所者計有540座，設有兒童安全座椅及尿布台者各有260 座及278座，設置比率分別為48.15％及51.48％，僅約半數設置，且其中2項設施均未設置者計有227 座，未設置比率為42.04％，函請督促管理單位檢討改善。

北市環保局科長林鈺惠指出，目前北市的列管公廁，扣除已延長設置期限及已經核准免除設置者外，皆已全數依法完成應設的設施，並從今年10月11日起針對延長期限屆至者查核，如經稽查仍未完成設置者，依法將給予限期改善，如期限屆期後仍未改善，則依法告發裁罰。

對於公廁設尿布台比例偏低，環保局指出，北市公廁自治條例，尚無對已建造完成的既有公廁，強制規範應設置尿布台，僅規範已提供尿布台的公廁，需維持該項設施正常使用功能，未來將持續優先鼓勵市府維管的公廁管理單位，依照實際使用需求，評估現有空間是否適宜增設。

公廁 北市府 廁所 環保局

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