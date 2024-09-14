來談心？免費心理諮商預算沒用完卻預約不到 北市衛生局揭原因

衛福部去年推出「年輕族群心理健康支持方案」，提供15至30歲年輕族群免費心理諮商，民代發現北市獲中央補助逾3千萬元沒執行完，民眾卻反映幾乎約不到諮商，加上擴大方案8月上路，北市量能遭疑是否足夠。衛生局說，起初中央補助有限，經積極爭取獲追加補助後即改善，新方案的預約服務量、合約機構配額均足夠。

年輕族群心理健康支持方案去年8月1日上路至今年7月31日，北市獲中央補助心理諮商費用預算3099萬2000元，79間合約機構投入服務，實際執行預算3077萬5200元，執行率99.3%，已有1萬9251人次接受服務。

議員詹為元肯定政策漸顯成效，從北市青年自殺率來看，2020年17.4%不斷上升、2021年18.2%、2022年24.4%，2023年24.1%便開始反轉下降。但他發現，符合資格者1年有3次諮商機會，經計算最大服務人數為6456人，實際是6417人，弔詭的是，網路上青年都反映北市幾乎約不到諮商，預算卻未執行完畢。

他說，平均一間院所須接收82件個案，院所負擔過大可能是因投入數量不足所致。中央今年擴大方案至45歲，經費變多但僅102家機構願提供服務，建議市府應研擬配套或提高院所加入誘因，避免量能不足問題重蹈覆轍。

北市衛生局心理衛生科長陳小燕回應，15至30歲方案預算未執行完，是因衛福部規定8月起直接銜接15至45歲新方案，部分僅使用1、2次服務者，後續由新方案預算支應，實際執行率才有誤差。

她說，舊方案起初確實有民眾陳情預約不到，是因中央補助有限，原為1305.6萬元，經衛生局積極爭取，中央兩度追加補助共逾1793萬元後即改善。新方案目前無接到預約不到的反映，心理諮商預約服務量、合約機構分配服務的量均足夠。若真的預約不到某些機構，可撥心理諮詢專線02-33937885，衛生局會協助了解。

陳小燕指出，北市醫療服務量能相較其他縣市大，可提供服務的機構也較多，獲中央心理諮商費用補助預算額度相對多。新方案從8月1日至明年12月31日，中央補助7987.2萬元，占全國22縣市的25%，預計可服務4萬9920人次，目前有110家合約機構參與，截至昨天已提供5500人次心理諮商服務。

她說，依中央規定，每位心理師每周都有固定配額案量，以維持服務品質，衛生局會透過後台系統，去了解各家機構的執行狀況，並定期開共識會、說明會、討論會，若有機構的使用率高且仍有服務量能，平均1至2周會滾動式均衡調配。

另外，中正、萬華、文山、北投及後天即將揭牌的信義社區心理衛生中心，這5處聘有專業心理師也有免費心理諮詢服務。

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