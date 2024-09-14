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走向國際 捷運聯盟、星國SMRT簽MOU

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
「捷運聯盟」與新加坡「SMRT集團」(SMRT Corporation Ltd.)簽訂合作備忘錄，建立人才、技術、採購到商業四大合作模式。記者葉德正／攝影
「捷運聯盟」與新加坡「SMRT集團」(SMRT Corporation Ltd.)簽訂合作備忘錄，建立人才、技術、採購到商業四大合作模式。記者葉德正／攝影

全台五家捷運公司去年組成「捷運聯盟」，昨在新北市再與新加坡「SMRT集團」（SMRT Corporation Ltd.）簽署合作備忘錄，除跨國交流人才和技術，也要建立聯合採購機制降低購置成本，並發展商業合作模式。新北市長侯友宜說，捷運聯盟跨出台灣成為國際聯盟，可和國際接軌，邁向新里程碑。

交通學者、消基會交通委員會召集人李克聰指出，捷運公司組成聯盟是好的方向，但他認為，目前結盟都是在後續營運階段，效果有限，若能從一開始的規畫、設計、施工、監造就結盟，整合相關系統，不僅能降低建造成本，後續維運成本同樣也能減輕，更能達到資源共享目的。

北捷、新北捷、桃捷、中捷和高捷公司去年成立「五捷聯盟」，後來改名為「捷運聯盟」，除了這次與新加坡SMRT集團簽約，未來也將納入更多的合作夥伴。其中新北捷與桃捷也與SMRT簽訂「姊妹地鐵締結協議書」。

新北捷運公司表示，1年來累計聯合採購逾千萬元；北捷董事長趙紹廉舉例，公司先前和SMRT洽談合作採購框架，五捷也聯合採購，目前北捷有52項1352萬元採購案，桃捷473萬元；未來包括鋼輪、鋼軌，數量大有更大議價空間。

新北捷運總經理吳國濟說，各捷運系統雖不同，但保固期一般約6年，一定有共通性的零件 可聯合採購，包括車輛連結器等軌道系統、機電系統零組件與耗材等，聯合採購更可找國內廠商開發同等級備品，初步盤點共通性的採購零件與相關備品規模約2500萬元，當然與捷運公司每年數十億的維修費用相比不高，但不盡早開始，就沒有下一步。

SMRT集團主席佘文民也表示，以前聯盟是五福臨門，現在則是六六大順，最重要的目的是大家一起攜手進步。

新北捷運 桃捷

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