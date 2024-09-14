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路窄閃車 被迫跨越雙黃線遭檢舉？

聯合報／ 記者楊正海邱書昱／台北報導
北市部分道路不寬，雙黃線長度卻太長，車輛不小心「跨越雙黃線」容易遭檢舉。圖／議員游淑慧提供
北市部分道路不寬，雙黃線長度卻太長，車輛不小心「跨越雙黃線」容易遭檢舉。圖／議員游淑慧提供

北市部分道路不寬，雙黃線長度卻太長，車輛為了閃避機車或與路邊停車格的汽車，有時靠路中央行駛，卻不小心「跨越雙黃線」遭檢舉。議員游淑慧發現內湖、中正區等地都有類似問題，成駕駛「非戰之罪」；北市交工處則表示，未來朝向以點虛線、點黃線，讓車輛可以跨越黃線避免開罰，以8公尺巷道優先檢討。

游淑慧接獲民眾陳情，在內湖區康寧路一段因道路狹窄，加上設有路邊汽車停車格，民眾為了閃避機車或與路邊停車格中汽車保持安全距離，無可避免的必須靠路中央行駛，遭檢舉跨越雙黃線，其他如星雲街、陽光街或延平南路部分路段，皆有類似問題。

游淑慧表示，雙黃線設置原是為了防止跨越車道，導致對向車輛會車危險，如今卻成違規陷阱，請交工處檢視北市類似路段是否有減少雙黃線長度空間。

北市交工處長張建華表示，設路邊停車格一定要符合足夠淨空，單向2.8公尺、雙向5.6公尺，因此問題可能是發生在沒有畫停車格且沒有禁停管制，導致車子停車後，或者是停車技術不好，造成路寬變狹小。目前處理方式首重交通安全性，會改以點虛線、點黃線，讓車輛可以跨越黃線避免開罰。

張建華也說，北市在10多年前曾全面檢討過類似狀況，針對議員建議的地點，會先在今年10月底前處理。至於全市通盤檢討，則會先設定幾項條件，應該會以8公尺巷道為優先。

北市警局表示，各分局受理民眾檢舉交通違規案件，已要求應確實查證是否符合違規，例如確有因違規停車、道路障礙或閃避開啟車門等突發狀況，致跨越雙黃線情形，符合勸導要件，將從寬認定，以勸導代替舉發。

停車格 北市 游淑慧

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