捷運聯盟與新加坡SMRT集團簽備忘錄 共享資源

為了照顧新北市內的低收入戶以及獨居老人等弱勢族群，市府社會局在各區區公所都成立實物銀行，為的就是要集合各界的愛心，不管是慈善團體，宮廟還是民間企業等所捐獻的物資，都會納進各區的實物銀行，給急需使用的民眾一個援助的功能。然而淡水的清水祖師廟，捐了許多物資，白米，給淡水區公所的實物銀行。

2024-09-13 18:05