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捷運聯盟與新加坡SMRT集團簽備忘錄 共享資源

中央社／ 記者黃旭昇新北13日電

新北捷運公司表示，5家捷運公司組成的捷運聯盟，今天與新加坡SMRT地鐵集團簽訂合作備忘錄，交流技術與共享人才；新北捷、桃捷也與SMRT地鐵簽「姊妹地鐵」，互享觀光資源。

新北捷運公司發布新聞表示，全台5家捷運公司今天與新加坡「SMRT集團」簽訂合作備忘錄，將共同培育軌道專業人才、分享專業技術，精進捷運系統營運品質、建立聯合採購機制，開發維修備品，降低購置成本。

新北捷表示，新加坡的捷運系統從1987年開始營運，營運經驗是國際捷運系統的前輩與標竿，雙邊密切交流、商業合作，可相互汲取成功經驗，讓台灣的捷運系統愈發精進。

新北捷運公司、桃園捷運今天也與SMRT地鐵有限公司（SMRT Trains Ltd.）簽訂「姊妹地鐵締結協定書」，促進人才與專業技術交流、商業合作、行銷與推廣城市觀光。

捷運聯盟召集人、新北捷運公司董事長林祐賢表示，「捷運聯盟」與SMRT簽訂合作備忘錄，除國內各捷運公司交流、合作，也跨出台灣與國際接軌，深化交流。

「SMRT集團」主席佘文民及5家捷運公司董事長都出席與會簽訂備忘錄；新北市長侯友宜、北市府副秘書長張溫德、桃園市副市長王明鉅、台中市府秘書長黃崇典、高雄市捷運局長吳嘉昌、新加坡駐台北商務辦事處代表葉偉傑在場共同見證。

新加坡 新北捷運

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