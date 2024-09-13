北市稽查西門町5家現切水果店 杯裝未明確標示

有遊客日前在西門町買2包水果卻要價600多元，北市府聯合小組稽查5家現切水果店，因擺放杯裝水果未明確標示，要求限期改善，昨天再稽查，皆改善完畢，將不定期派員稽查。

台北市商業處今天發布新聞資料指出，媒體近期報導，西門町商圈某商家銷售現切水果價格標示不清，國外旅客購買結帳時費用高昂，10日晚間會同消保官、衛生局、環保局等單位辦理聯合赴西門町商圈稽查5家現切水果店家。

商業處表示，稽查發現5家業者在現場雖有標示「100公克多少價格」，但杯裝部分，未清楚標示1杯裝的現切水果價格，容易造成消費者誤解，引起消費糾紛。

北市府消保官認為5家業者已違反台北市消費者保護自治條例規定，現場責令業者限期改善；商業處在3天內將複查，若複查未改善，將依台北市消費者保護自治條例，處新台幣2萬元以上、10萬元以下罰鍰。

商業處指出，5家違規現切水果店家，其中1家為媒體報導店家，地點都位於西門町商圈，昨天派員前往再度複查，店家皆已改善完畢，後續將派員不定期前往現場稽查，以維護營業秩序，保障消費者權益。

商業處表示，為有效遏止標示不清，維護西門町商圈形象，將持續要求被稽查水果店家，應依法明確標價，且現場擺設杯裝水果也須標示價格，讓消費者明確知道每杯份量水果價格，並宣導店家不能有強迫民眾購買行為。