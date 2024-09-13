汐止汐萬路一段夜昏暗 要測夜間照度評估裝路燈

汐止區汐萬路一段沿線，有幾處晚上特別暗，其中還有youbike租借站，不但不方便也不安全，所以，今(13)日包括新北市議員白珮茹服務處、議員周雅玲服務處、公所等相關單位人員就到了現場會勘，討論設置路燈的可行性，會勘決定將先利用晚上做夜間照度測試，如果沒達標準，就會裝設路燈，保障人車安全。

江北里長謝祚敏表示，因為民眾在反應，汐萬路一段343巷，週邊都是公寓大樓，不過，中間的公園，在靠近youbike租借站側，晚上特別暗，不但租還車不方便也不安全，同樣的，在汐萬路靠近康寧街口，一樣是youbike租借站，當初設站，但是亮度不夠，也是晚上好暗，希望能夠加裝路燈，不然租還車很不方便。

議員周雅玲服務處助理王雪娥表示，今天跟汐止區公所及里長到現場會勘，因為，汐萬路一段有幾處到了晚上有照明不足的問題，太過昏暗，會勘討論後，公所將先做評估，如果測出來的亮度不符合標準，就會加裝路燈改善。