打造美好居住環境 新北汐止北山里環境五星級10連霸

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區北山里打造五星級的居住環境，今年成功10連霸，志工還得到環保英雄，雙喜臨門。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區北山里打造五星級的居住環境，今年成功10連霸，志工還得到環保英雄，雙喜臨門。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區北山里打造五星級的居住環境，每一年參加新北市政府的里環境認證，都拿下五星級的好成績，今年成功10連霸，讓里長、志工都好開心，另外，志工還得到環保英雄，雙喜臨門，里長林徵熊說，志工們對於環境衛生都很有使命感，讓鄰里環境越來越好。

北山里長林徵熊表示，志工蔡梅美得到新北市環保英雄資源永續組優等，另外，從新北市政府舉辦里環境認證評比以來，北山里每一次都報名參加，而且難得的是每次都拿到五星級認證，要維持水準並不容易，壓力也很大，真的要特別感謝這一群默默付出的志工，因為他們對居住環境的認同，很有向心力，而五星級評比有好幾個項目，包括環境衛生、公廁、資源回收等等，從上任到現在，一直都有參加環境比賽，每次評比前，環保志工隊長楊鐵雄就會發動志工團隊整理環境，資源回收、打掃、綠美化、除草等等，大家真的很努力也很辛苦，所以，才能每次都拿到五星認證。

北山里環保志工隊長楊鐵雄說，在里長帶領下，志工們都很願意出來幫忙，只要里長說那邊需要整理，大家都會動手做，還有里民也很配合，才會有環境五星10連霸的成績。

北山里志工蔡梅美指出，里長很用心，所以，志工們都無怨無悔跟著做，每次聽到要參加比賽，都會很認真出來幫忙整理環境，像是除草、清理水溝、公園整理等等，所以，得到五星10連霸，大家都很開心。

資源回收

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