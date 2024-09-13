貢寮區鹽寮淨灘守護海岸線 超過五百人響應參加

為響應行政院「向海致敬~海岸清潔維護計畫」之政策，台電公司今(13)日龍門中心在新北市貢寮區鹽寮海灘的淨灘活動，參與員工及貢寮區鄰里鄉親共有520名共襄盛舉，藉由撿拾垃圾，共同維護美麗的海岸線，為環境的永續發展貢獻心力。

活動當天，各里里長也帶領志工們超過五百多人齊聚一堂，挽起衣袖，與中心周邊的鄉親一同彎腰撿拾海灘上的垃圾，即便是六、七十歲阿公、阿媽，或是澳底國小的小朋友，大家都不甘落後，健步如飛，以實際行動守護我們的海岸。

台電龍門資產管理中心處長林志保表示，台電愛護環境的活動今年已經步入第31年，貢寮擁有美麗的海岸線，每年吸引眾多遊客前來觀光，透過這次淨灘活動，不僅守護了環境，也進一步提升了當地的觀光品質。此次與學校、區公所、各里里民共同參與淨灘，共計520人齊心協力，讓鹽寮的沙灘更加潔淨，成為遊客遊玩嬉戲的理想場所。

貢寮區清潔隊於開場時除了進行環境教育宣導，也提及9月10日有民眾通報鹽寮溪周邊疑似有油污污染的狀況，台電公司除了積極配合環保局進行調查，確認廠內廢(污)水系統及油品貯存系統均無異常之情事，釐清污染非由台電公司所造成，並主動配合清潔隊於9月10日至9月12日至現場協助清理油污，恢復河川整潔，充分展現企業社會責任以及維護海岸清潔的決心。

本次清運之垃圾約570公斤、可回收資源180公斤，請貢寮區清潔隊協助清運垃圾後，海灘恢復原有的美麗風貌。台電將繼續秉持愛鄉愛土的精神，與鄰近居民攜手淨灘，提升社會大眾對環境保護的重視，「淨灘暨海洋環境教育活動」在地方鄉親及台電同仁努力下，圓滿完成，期待未來再次與大家攜手合作，共同守護我們的美麗海岸。