雙溪牡丹綠色文旅走讀 地方推出「三語QRcode」

地方創生在東北角偏鄉要怎麼串？雙溪注腳工作室策畫的「綠色文旅」走讀，推出「三語QRcode」，在雙溪牡丹地區沿途共有八個景點解說，以國、台、英三語，串起東北角瑞平雙貢及基隆創生團隊，直接帶民眾解讀跨域創生成果。

從牡丹火車站首發的「綠色文旅-礦之道」，短短400多公尺的舊輕便道，不但有專家耆老帶路，沿途設置「三語QRcode」更是結合在地閩南語教育工作者、地方青創與在地外語專長的大學生所錄製。透過國、台、英三語QRcode 及「牡丹礦時光地圖領巾」，揭開牡丹礦業小鎮文化亮點。

這八個景點「三語QRcode」，分別是牡丹車站位置、舊牡丹車站架構、礦主後宮信太郎與TR磚、武丹坑探礦運煤輕便軌道、武丹坑炭礦專用儲煤場、炭時光交會線、牡丹溪砂金、何政炭礦輕便軌道與儲煤場，這八個精選的景點，都可以完整展現牡丹礦區的歷史脈絡，歡迎大家來尋寶。

雙溪注腳工作室簡淑慧表示，近年來淡蘭古道點亮了雙溪、三貂嶺生態友善隧道已打開牡丹百年歷史廊道，這兩年工作室推動雙溪地方創生人才培力計畫，則著重於「文化接地」、「跨域創生」、「產業串聯」，透過「綠色文旅」、「低碳綠食」擦亮地方綠色產業品牌，更實踐永續。