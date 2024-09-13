淡水清水巖祖師廟愛心不斷 捐物資給實物銀行

為了照顧新北市內的低收入戶以及獨居老人等弱勢族群，市府社會局在各區區公所都成立實物銀行，為的就是要集合各界的愛心，不管是慈善團體，宮廟還是民間企業等所捐獻的物資，都會納進各區的實物銀行，給急需使用的民眾一個援助的功能。然而淡水的清水祖師廟，捐了許多物資，白米，給淡水區公所的實物銀行。

淡水清水巖祖師廟主委黃逢晚表示，這次因為在農曆中元普渡，有四千多位信眾所供俸的這些贊普品，其中每年都會有約三分之一的信眾也都同意樂捐出來，包括7百箱物資及6百斤白米，交由區公所來代發，為的就是發揚祖師爺濟世救人的精神。

這一次廟方捐助了白米6百斤及7百箱物資，區公所表示，實物銀行內有許多各社會各界所捐獻的愛心，目前最主要都是來自廟宇的捐助，而對於祖師廟的善舉，公所也表示感謝，也希望各界能夠多多，藉由公部門的平台，幫助更多需要的人。