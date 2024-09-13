沙灘有愛垃圾不在 核二廠與萬里公所秋節前淨灘

每年中秋佳節前夕台灣電力公司都會發起淨灘活動，今年核二廠與萬里區公所攜手再度來到萬里區的沙灘，帶領在地居民與電廠員工來撿拾海灘上的漂流垃圾，以沙灘有愛垃圾不在為主題，希望與在地鄉親一起守護海岸線的整潔。

台灣電力公司副總經理鄭慶鴻表示，台電每年在中秋節前辦理淨灘活動已經邁入第31個年頭，今年在全台灣10個縣市、15個地點同步進行，而這場在萬里的淨灘活動，集合核二廠員工並攜手萬里區公所及在地鄉親一起出發，超過百人共同將沙灘垃圾清理，恢復海岸線原本美麗的面貌，希望鄉親有個優質的中秋節賞月、團聚的環境。

台灣電力公司第二核能發電廠長曾文煌也指出，感謝在地鄉親的陪伴與支持，讓核二廠有40年的發電，而台電也一直秉持與地方共榮、共好，希望有電廠在的地方都是繁榮且重視環境生態的，為此核二廠也不只是在秋節之前來清掃海灘，平日裡就會定期到鄰近的沙灘來撿拾垃圾，藉以維護環境與地方的整潔。

不只是肩負順利發電的責任，核二廠對於環境的保護以及地球的永續更是相當重視，定期都會帶領員工到鄰近的海域淨灘，而這次中秋節前的海岸清潔，更是希望讓返鄉過節的鄉親，或是到訪萬里親水的遊客，都可以與親友共同看見萬里的美麗山海景致。