北榮桃園分院安寧病房柚子皮上的愛 傳遞溫暖與關懷 

中秋佳節將至，台北榮民總醫院桃園分院慈心（安寧）病房特別為病人及家屬策劃「愛在柚子皮上」親情活動，以柚子皮為畫布，讓參與者透過柚子皮藝術創作，刻畫對家人的深情，傳遞心中的愛與溫暖。

北榮桃園分院院長彭家勛表示，中秋節是家人相聚的時刻，期盼每一位參與者在這次的活動中，能夠感受到來自親情的溫暖，並將這愛與關懷傳遞下去，讓這個中秋變得更加圓滿與美好。

活動安排病友與家屬一同運用創意與想像力，在柚子皮上描繪出家人的模樣，或將內心的愛具象表現出來，每一片柚子皮不僅是創作的載體，更承載著對家人的祝福。在這個充滿愛的活動過程中，靈性關懷師以烏克麗麗伴奏，帶領大家齊唱經典歌曲「月亮代表我的心」，溫柔的旋律將現場氣氛推向高潮，彷彿音符間蘊藏的每一句話語，都是病人與家屬心中的深情告白。

參與者圍坐一堂講述創作背後的故事，透過每件作品讓彼此的心逐漸靠近，無論是回憶家人間共處的溫馨時光，還是表達對親情的眷戀，都讓現場充滿了濃濃的中秋情意，每一位參與者帶來的不僅是藝術的享受，更是一種心靈的撫慰與交流。