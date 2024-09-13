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新北155處乙工用地違法做住宅 民代要求都計審議跟上社會發展

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市新莊區乙種工業區用地被改為套房出租，新北公安聯合稽查小組以拆除電表迫使套房停租。圖／新北市城鄉局提供
新北市新莊區乙種工業區用地被改為套房出租，新北公安聯合稽查小組以拆除電表迫使套房停租。圖／新北市城鄉局提供

新北市共46個都市計畫區，面積約12萬公頃，其中有不少乙種工業區隨著時代變遷、人口移入等因素，工業建築變成住宅或宿舍，新北市去年就被審計處查獲155件乙種工業用地違規作為住宅使用。議員認為都市計畫審議應快速跟上社會發展持續檢討，城鄉局回應今年涉及公安套房已改善13件，將持續與各局處互相勾稽杜絕違法使用。

新北市審計處去年運用消防安全設備檢修及申報場所明細等資料，稽查發現新北市共有155處乙種工業區作為住宅或宿舍使用情形，其中新莊被查獲最高42件，汐止20件次之，另板橋、土城等區域也分別被查獲10餘件以上，審計處因此要求城鄉局研謀改善，維護都市計畫土地使用合法性。

新北市議員林秉宥認為，乙種工業區作為住宅使用，這種違規樣態分為都計實施前就已存在的舊有住宅，或因時代變遷工業區都市化後工廠變住宅而產生的違規，以新莊輔大周邊為例住房需求強勁，若要求拆除學生無房可住。認為都市計畫再進行審議前的通盤檢討，就應該快速跟上社會發展變動，才能避免現在許多地方分區不明、混雜在一起的狀況。

市議員江怡臻則說，土城、樹林早期有許多有許多工業區，隨著工業區都市化也有許多工業用地變住宅的情形，建議城鄉局應該針對審計處提出的案例加強輔導改善，也主動稽查工業用地使用情形，避免都市計畫法成空泛條文。

城鄉局對此表示，截至今年7月底工業區違規查處案件已有98件，考量市府人力稽查能量，針對工業區住宅違規，市府以涉及公共安全的工業區出租套房種類案件為聯合稽查重點，今年度已有13件在公安稽查下改善完成。未來針對審計提醒應與申辦自住稅率、消防安檢互相勾稽，持續與各機關合作杜絕土地違法使用。

新北市新莊區乙種工業區用地被改為套房出租，新北公安聯合稽查小組以拆除電表迫使套房停租。圖／新北市城鄉局提供
新北市新莊區乙種工業區用地被改為套房出租，新北公安聯合稽查小組以拆除電表迫使套房停租。圖／新北市城鄉局提供

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