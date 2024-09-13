馬祖田、台北大學站捷運開發案簽約 三鶯線案吸485億投資金

捷運三鶯線預計2025年完工，新北市捷運局以捷運車站作為發展核心，規畫三鶯線全線7處出入口辦理捷運開發案，可吸引485億投資金額、引入1.4萬居住人口，目前已有4處招商成功。規模第二大的媽祖田站及台北大學站捷運開發案於13日舉辦簽約儀式，新北捷運局長李政安與皇翔建設董事長廖年吉簽署投資契約，打造捷運生活圈。

李政安表示，捷運三鶯線7處捷運開發案，目前已有三峽站出入口1、三峽站出入口2、台北大學站、媽祖田站等4處招商成功；而永吉公園站已完成最優申請人評選，正準備辦理訂約事宜；接下來持續推動龍埔站暨機廠及鶯桃福德站等2處捷運開發案招商作業。

李政安說，預估三鶯線捷運整體開發案可吸引485億投資金額、引入1.4萬個居住人口，串聯基北北桃軌道榮圈就業及居住人口，並帶動捷運運量成長及區域發展。

李政安表示，媽祖田站是三鶯線規模第二大的捷運開發案，將與捷運出入口共構，興建2棟地上27層地下3層、1棟地上7層地下3層，總樓地板面積約2.1萬坪捷運開發大樓，並設置900坪公益設施空間，包含社區心理衛生中心、社區培力育成中心、公共托育中心及住宿型身心障礙福利機構等。

台北大學站開發計畫也與出入口共構，規畫興建地上28層、地下4層，總樓地板面積約1.5萬坪捷運開發大樓，可供住宅及微型辦公室使用，能作為青年創業交流場域，且屋頂設置太陽能板，結合淨零碳排及環保節能理念，打造三峽地區淨零建築示範社區。兩處開發案皆預計取得銀級綠建築、銅級智慧建築及銅級低碳建築標章。