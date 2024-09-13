新北三重「隔壁運動中心」9/16-9/22全面免費

位於新北市三重開元活動中心2樓的新北運動聚點，以「隔壁運動中心」為名即將試營運，近90坪的空間有多項體適能器材、銀髮族體適能器材專區、韻律教室、寬闊場地和淋浴設備，9月16日至9月22日免費試營運7天，歡迎民眾中秋假期來搶先開箱體驗。

新北市體育局表示，位在三重的「隔壁運動中心」由青出於藍勝於藍股份有限公司經營，以打造一個有溫度的健身房為目標，健身不是壓力而是愉快的習慣，無論是初學者還是健身愛好者，現場有專業教練提供健康及運動諮詢服務，幫助你找到屬於自己的健康節奏。

體育局補充，9月16日至9月22日試營運開放時間為上午7點至晚上10點，除所有運動設施全面免費開放民眾體驗外，並開設53堂免費團體課程，包含基礎有氧、瑜珈、樂齡肌力訓練、肌力雕塑、TRX等課程，也特別為兒童開設兒童瑜珈、兒童芭蕾、兒童MV課程，還有親子雙人瑜珈，歡迎踴躍報名。

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