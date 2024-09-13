狹窄道路釀駕駛跨雙黃線常遭檢舉挨罰 北市擬檢討

議員指出，台北市多條道路因狹窄及路旁設汽車停車格，常導致駕駛無故跨雙黃線遭檢舉挨罰。交工處今天表示，會檢討預估10月底前處理，違規狀況是8公尺以下巷弄較常出現。

國民黨台北市議員游淑慧發布書面質詢指出，調資料發現，康寧路1段，星雲街、陽光街、愛國西路與和平西路間的延平南路，因道路狹窄加上路邊有汽車停車格，駕駛為閃避車輛及停車格內的汽車，只能往路中央行駛，卻常遭人檢舉跨越雙黃線。

她說，接獲陳情，有民眾開車行駛在康寧路1段、星雲路時就遇過類似問題，2處因道路不寬且雙向皆設停車格，駕駛為確保安全及閃避停放路旁車輛，只能跨越雙黃線。

游淑慧表示，市府在路中央劃雙黃線是為嚴禁車輛跨越車道，降低發生車禍，但雙黃線劃在道路狹窄路段，遇交通繁忙時，駕駛會因現場狀況，不慎跨越雙黃線，後續卻被檢舉達人檢舉。

她說，北市應檢討道路狹窄和路旁設有雙向停車格，且路中央劃設雙黃線的路段，是否減少劃設雙黃線長度，至於檢舉案，應評估合理性，避免引發民怨。

台北市交通管制工程處回應，劃設路旁停車格會與停車管理工程處合作，劃設時會評估足夠空間及符合車道標準，如單向要為2.8公尺、雙向5.6公尺，及停車格位寬度。

交工處表示，至於車輛不慎跨越雙黃線，大部分是發生在巷弄，10多年曾檢討過相同議題，經議員提醒，會再重檢視調整，估10月底前可改善。

至於改善方式，交工處指出，評估把雙黃線改為點虛黃線，讓車輛不慎跨越時避免造成違規且會兼顧道路安全，先針對8公尺以下道路，後續將統整全市相同狀況的巷弄，再討論是否修改雙黃線。

台北市警察局交通大隊表示，已要求各分局受理民眾檢舉交通違規案，應確實查證檢舉事證是否符合違規要件，及違規事實是否具客觀具體事實。

警方指出，若駕駛是出於不得已情形，會落實審查機制，如確有違停、道路障礙或閃避開車門等突發狀況，導致跨越雙黃線，將從寬認定，以勸導代替舉發。