淨零永續怎麼做？ 北市邀請新創、中小企業動腦行動

全球淨零永續浪潮，台北市在追求城市永續的同時，建構高效節能環境、擴大多元低碳能源應用，為此，北市產發局舉辦永續城市論壇暨淨零城市展，邀請領域專家對談。展覽現場也邀新創公司或中小企業內部提倡永續，以「內料外造」品牌為例，將電路板製成中的廢料木漿版再製利用。

記者會中，荷蘭在台辦事處副代表馬得斯、英國在台辦事處經濟署長韓杰等到場。台北市產發局副局長王三中致詞表示，台北市設定2030年減碳40％、2040年減碳65％、2050年達到淨零排放目標，依北市排碳結構，推動住傷、運輸、廢棄物三大部門深度減碳，透過公部門示範推廣至私部門，並推動綠色產業。

成立4年多的「內料外造」正是以綠色永續為題的設計公司，品牌是以鋪設在電路板下方的木漿版重新製成商品，主理人蔡正潔介紹，台灣的電路板在全球市占率高達3成，每年有超過6百萬平方公尺以上的木漿版在電路板鑽孔製程後丟棄，廠商還得花費10萬元去燃燒處理垃圾。

其實，這幾塊木漿版厚實、僅有表面有印上孔洞，並沒有損壞，為此，蔡正潔與夥伴們打造「內料外造」品牌，重新將木漿版製作成筆記本、手寫本、名片盒等樣式，近年更看見企業參展的木作版，同樣利用此原理進行製成，將近9成以上能回收加工。

另外，發展電力、交通、焚化爐、公共建設及環境工程等領域的中鼎集團，永續長何麗嫺舉例，工業廢水再生水的利用，公司能夠做到符合高科技廠的使用規格，尤其公司工程集團，透過核心本業去達到永續淨零。