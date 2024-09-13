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秋高氣爽 新北推秋季系列活動一路暢遊到11月

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
三芝區公所推出「2024新北市三芝區茭白筍推廣活動」。記者江婉儀／攝影
三芝區公所推出「2024新北市三芝區茭白筍推廣活動」。記者江婉儀／攝影

新北市觀光局發布「秋高氣爽chill 揪遊新北去」秋季系列活動，新北市長侯友宜表示，秋高氣爽，新北有一系列秋季活動，歡迎揪友一起遊新北。觀旅局表示，民眾可從9月一路暢遊至11月，品蟹饗筍、賞藝術、探人文、體驗豐富的季節活動，感受新北之美。

秋季是豐收的季節，新北市各局處推出多項特色活動，美食特產方面有「2024新北萬里蟹」、「2024新北市三芝區茭白筍推廣活動」、「2024新北好市節」及「2024新北健康三寶-山藥節推廣活動」，讓民眾在美食盛宴中品味到秋天的滋味。

喜歡藝術薰陶的氛圍，感受秋季的愜意，可選擇「福爾摩沙北海岸藝術季」、「2024台灣國際陶藝雙年展」、「2024夢想嘉年華」及「2024淡水藝術嘉年華」等；且為推廣礦業文化，還特別推出「黃金山城之瓶燈饗宴」及「金博20年好友來祝福」等活動，深入了解歷史與文化遺產。

想要感受自然生態，可以參加「2024草嶺古道芒花季」和「2024新北市北海岸國際風箏節」，民眾可一同親近大自然，欣賞秋季獨特的自然美景。

多元人文風情方面，「大中和土地公文化祭」、「113年鶯歌嘉年華」、「2024霞海月老來林園」、「113年新北市客家義民爺文化祭」、「2024新北市蘆洲神將文化祭」、「2024新北市泰山獅王文化節」、「2024新北市眷村文化節」、「府中奇幻城系列活動」及「新北市聯合文化活動」將輪番登場，展現新北市豐富多彩的文化面貌。

觀旅局表示，此外，新北的旅遊品牌「微笑山線」，將於10月開跑，舉辦地方共創工作坊及微笑山線Party Day 等活動，引領大家走至戶外，走入山林，與自然對話，一同探索新北家山。

新北市觀光局發布「秋高氣爽chill 揪遊新北去」秋季系列活動。記者江婉儀／攝影
新北市觀光局發布「秋高氣爽chill 揪遊新北去」秋季系列活動。記者江婉儀／攝影
石門區公所推出「2024新北市北海岸國際風箏節」。記者江婉儀／攝影
石門區公所推出「2024新北市北海岸國際風箏節」。記者江婉儀／攝影

美食 草嶺古道

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