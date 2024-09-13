被迫違規的「道路陷阱」？游淑慧替駕駛喊冤：非戰之罪

北市部分道路不寬，雙黃線長度卻太長，車輛為了閃避機車或與路邊停車格的汽車，有時靠路中央行駛，卻不小心「跨越雙黃線」遭檢舉。議員游淑慧發現內湖、中正區等地都有類似問題，成駕駛非戰之罪；北市警局表示，會先審視跨線情況，並從寬認定，以勸導代替舉發；北市交工處則表示，未來會以8公尺巷道優先檢討。

游淑慧說，她接獲民眾陳情，在內湖區康寧路一段，因道路狹窄，加上設有路邊汽車停車格，為了閃避機車或與路邊停車格中汽車保持安全距離，無可避免的必須靠路中央行駛，因此遭檢舉「跨越雙黃線」；除康寧路一段外，例如星雲街、陽光街或延平南路位於愛國西路與和平西路中間，皆有類似問題。

游淑慧表示，雙黃線設置是為了嚴禁跨越車道肇致對向車輛會車危險，例如如超車、轉彎、掉頭，然而在是類道路狹窄路段，交通繁忙時段，為了與行駛中機車或路邊停車格保持距離的閃避行為，雖非故意跨越雙黃線，卻極易被檢舉達人檢舉違規跨越雙黃線，形同違規陷阱。

游淑慧認為，道路狹窄原因，除了道路雙邊設置停車格，慢車或資源回收車輛等都有可能影響通行順暢，考量北市區停車格不敷使用，取消劃設也不可行，請交工處檢視北市類似路段是否有減少雙黃線長度之空間。

北市交工處長張建華表示，劃設路邊停車格一定要符合足夠淨空，單向2.8公尺、雙向5.6公尺，因此問題可能是發生在沒有畫停車格且沒有禁停管制，導致車子停車後，或者是停車技術不好，造成路寬變狹小狀況。目前處理方式會先首重交通安全性，會改以點虛線、點黃線，讓車輛可以跨越黃線避免開罰。

張建華也說，北市在10多年前曾全面檢討過類似狀況，針對議員建議的地點，會先在今年10月底前處理。至於全市通盤檢討，則會先設定幾項條件，應該會以8公尺巷道為優先。

北市警局表示，北市交大表示，各分局受理民眾檢舉交通違規案件，已要求應確實查證民眾檢舉事證是否符合違規要件，以及違規事實是否因客觀具體事實，出於不得已之情形，例如確有因違規停車、道路障礙或閃避開啟車門等突發狀況，致跨越雙黃線情形，符合勸導要件，將從寬認定，以勸導代替舉發。