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新北截至八月底「多元都更」逾千件 民代批評公安仍危如壘卵

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市城鄉局提供多元都更方案，截至今年8月底累積核准超過千案，議員顏蔚慈認為訂定危老防災都更後就應積極落實執行，批評新北公安仍危如壘卵。圖／新北市城鄉局提供
新北市城鄉局提供多元都更方案，截至今年8月底累積核准超過千案，議員顏蔚慈認為訂定危老防災都更後就應積極落實執行，批評新北公安仍危如壘卵。圖／新北市城鄉局提供

新北市城鄉局今表示2019年起新北市推動都更三箭，提供老舊建築物多元都更方案，截至今年8月底累積核准超過千案，將持續加速審議擴大都更量能，提供新北居民永續共好居住環境。議員顏蔚慈表示訂定危老防災都更後就應積極落實執行，三重才發生列管海砂屋塌陷重大意外，批評新北家園根本無法安居，公安危如壘卵。

新北城鄉局長黃國峰今表示，台灣老舊建築物眾多，新北市府都更三箭政策以大眾運輸為導向的TOD增額容積機制、主幹道沿線環境優化，以及優先處理危險建築三大策略，透過多元都更逐步改善環境市容，截至今年8月底累積核准已達1023案，認為數據展現新北市大力推動都市更新成果豐碩。

不過新北市議員顏蔚慈表示，以三重蘆洲實際情況來看，截至去年6月已列管26案，不只重建進度遙遙無期，更有大量老舊高危的海砂屋亟待鑑定列管。前兩天三重才發生列管海砂屋屋頂塌陷的重大意外，家園根本無法安居，市府訂定危老防災都更政策，就應積極落實執行，否則不只犧牲市民權益，公共安全更是危如壘卵。

城鄉局表示，民眾務必持續關注居住安全相關議題，確認自家房屋狀況，市府都更處提供挺安全方案出資協助有安全疑慮建物辦理海砂屋鑑定，以協助社區瞭解自家建築物結構安全情形。

建築物 海砂屋 都更

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