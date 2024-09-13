北市綠化陽台將放寬 可不計建築面積、不得登記產權

本報陽光行動專題報導「都市熱島擴大、搶救溫度難民」，北市副市長李四川指示都發局研議比照「高雄厝3.0」擴大陽台寬度，打造陽台垂直綠化，為都市降溫。都發局提計畫包括鼓勵開發單位設綠化陽台、露台，可不計建築面積、但不得登記為產權，都委會昨審議通過，預計年底前公告後發布實施。

都發局今年推降溫城市計畫，盼藉三大策略達到體感降溫2°C目標，其中「體感降溫減碳」的具體措施為水綠降溫、遮蔭涼適等，涉增加立體綠化設施及遮簷設施，因受限於現行法令陽台突出外牆2公尺、雨遮及花台突出1公尺，都應計算建築面積、容積樓地板面積等，導致開發單位設置意願不高。

都發局擬定台北市開發基地體感降溫專案細部計畫案，包含放寬設立體綠化設施，得不計建築面積、總樓地板面積與容積樓地板面積，以及不得登記產權等。

都委會昨審議，都發局都市設計科長謝佩珊報告指出，目前台中宜居案例、高雄厝等立體綠化設施都以專案申請回饋，北市則率全台之先在全市推廣。另要求設置連續遮蔭設施深度不得超過4公尺，且與其外緣離地淨高比應達0.7以上；建築物棟距則依相關通風設計需求，讓路給風走。

都委會有委員提出執行面疑慮，開發單位未來是否要提細部計畫到都委會，都發局專委林芝羽回應，待公告後，後續個案就能適用，不用進到都委會審議。