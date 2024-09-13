響應國際無車日 北市推周五綠運輸

響應922國際無車日，北市交通局9月20日到10月11日推周五綠運輸，每周五上午騎自行車至指定地點可換免費咖啡，市長蔣萬安將於9月20日當天帶領局處首長使用綠運輸上下班；另外，交通局也與教育局推低碳走路上學活動，全市國小4年級到6年級進行，預計明年6月前約6萬人參與。

北市交通局表示，周五綠運輸活動日上午7時30分起，民眾騎自行車在信義廣場、忠信廣場、大港墘公園、洲子二號公園、世貿公園、捷運關渡站1號出口、捷運松江南京站7號出口、捷運中山國小站2號出口等8處，自備環保杯就可以免費換咖啡，1站點約200杯。

交通局也與教育局合作，推國小學童低碳走路上學活動，教育局表示，今年5、6月在博愛、永建、清江與忠孝4國小試辦，有2300多名學生參與，減碳量達772.8公斤，希望能將教育與環保結合，讓學生知道走路能幫助地球減碳。

教育局表示，下半年起擴大至全北市國小4年級到6年級，參與班級2300班，將近6萬名以上學生，等於有6萬個家庭參與無車日計畫，零碳綠生活觀念從學生擴展至家長，希望未來全市民都能參與。

北市國小家長會總會長吳政鴻認為，這個政策不能住太遠，多數學生住學區內，可走路通學，但跨區就讀家長還是會選擇自行接送，少數人會搭公車、捷運；學校附近如果如YouBike站點夠多、有腳踏車停車區，也能鼓勵學生騎自行車上下學。