捷運汐東線再流標 藍綠批：若柯沒擋已通車

汐東捷運昨天二度流標，新北市捷運局表示，本次投標有廠商投標，但未達法定家數，捷運局將再度公告上網，下次開標只要一家投標即符合採購程序，可進入下一階段評選階段。藍綠議員昨都痛批台北前市長柯文哲當年把汐東線說成盲腸線，結果卡9年還標不出去，「當年柯文哲沒擋，今年迎接的應是通車典禮。」

汐東捷運長5.56公里，新北轄內4.75公里，北市0.81公里，全線採高架，設6座車站，並採LRRT中運量自動駕駛系統，其中樟樹灣至汐止公所將與基隆捷運共線、共站、共用社后機廠，SB14可與台鐵汐科站銜接轉乘。

汐東線去年10月23日首度招標，但無廠商投標；新北市捷運局根據廠商報價及市場行情調整，將社后機廠調整納入後續擴充，經費相較第一次招標增加89億元，第二次招標預算約319億元，5月13日上網公告招標。公告招標期間，廠商提出300多項疑義，包含外幣報價、廠商資格放寬及後續擴充報價等意見，捷運局逐一檢討修正。

新北市議員白珮茹說，盼汐東線盡早標出，否則接下來北市東環線量體比汐東捷運線還大，廠商可能都往東環線靠攏；她也埋怨，當年要不是柯文哲阻擋，汐東線已完工，這些年人力與物料水漲船高，浪費多少人民血汗錢？

市議員張錦豪說，相關交維計畫都要先規畫好，尤其開學後，加上下雨等因素，不要等到事情發生才亡羊補牢；他也認為「實在被柯文哲拖太久」，但不管再怎麼拖，一定要在2032年完成，汐東捷運先完成，未來串連大稻埕等延伸路線才有可能。

另外，北市音樂與圖書中心興建案規畫8年，歷經4次流標後，分採工程與設計招標，近期工程首度招標，預算更從28億追加到74億，不料仍無廠商投標。文化局表示，目前正辦第2次招標作業，若仍流標則會召開檢討會議，重新檢討內容及預算。