北市降溫城市計畫祭開發基地誘因 都委會今審議通過

本報上月推出陽光行動專題「都市熱島盼降溫」，探討北市都發局今年推出的降溫城市計畫，而都發局為達目標，透過都市計畫排除現行法令限制，針對開發基地放寬免計建築面積、容積樓地板面積等誘因，但不得登記為產權，鼓勵開發單位設綠化陽台、露台，盼降低體感溫度。台北市都委會今審議修正後通過，都發局預計年底前公告後發布實施。

都發局今年推出降溫城市計畫，盼藉三大策略達到體感溫度降溫2°C的目標，其中策略之一「體感降溫減碳」的具體措施為水綠降溫、遮蔭涼適等，涉及增加立體綠化設施及遮簷設施，因受限於現行法令陽台突出外牆2公尺、雨遮及花台突出1公尺，應計算建築面積、容積樓地板面積等規範，導致開發單位設置意願不高。

加上該計畫已列北市府明年度施政綱要，都發局因此擬定台北市開發基地體感降溫專案細部計畫案，內容包含放寬設置立體綠化設施的兩大條件，得不計建築面積、總樓地板面積與容積樓地板面積，以及不得登記產權，同時配合修訂台北市新建建築物綠化實施規則，導入台北體感降溫綠容率，並提送都委會今天審議。

都發局都市設計科長謝佩珊今報告指出，目前台中宜居案例、高雄厝等縣市的立體綠化設施都以專案申請回饋，北市則率全台之先以全市性推廣。另，設置連續遮蔭設施深度不得超過4公尺，且與其外緣離地淨高比應達0.7以上；建築物棟距則依相關通風設計需求，讓路給風走。

都委會有委員提出執行面疑慮，開發基地未來是否要提細部計畫到都委會，都發局專委林芝羽回應，如果要達到綠化目標，在法令上，都市計畫必須先跑在前面，允許放寬高度比、不計建蔽率等，建管法令才能跟進，待公告後，後續個案就能適用，不用進到都委會審議，即建築師及開發業者可依都市計畫規定提送規畫方案、直接申請執照。

都委會主席、副市長李四川表示，2014年時任行政院秘書長，核定高雄厝，高雄市實施迄今近10年，最大問題就是委員提的執行面，一是陽台登記產權可賣錢，陽台加寬後，同仁擔心圖利問題，因此才不讓登記產權，二是顧慮陽台外推在雙北市相當普遍的違建，如果加大後，建管處往後碰到這類案件要強拆到底。全案修正後通過。

謝佩珊補充，若今未出席委員無意見，都發局將簽都市計畫公告的程序，預計年底前公告後實施，希望提高開發單位設置立體綠化等設施的誘因，而非強迫設置，公私協力去達成體感降溫的目標。