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新北精選51家企業及10位企業女力 侯友宜盼創造更多能量

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
第2屆「新北企業精典獎」今舉行頒獎典禮，總計51家企業及10位傑出女力獲選。記者江婉儀／攝影
第2屆「新北企業精典獎」今舉行頒獎典禮，總計51家企業及10位傑出女力獲選。記者江婉儀／攝影

第2屆「新北企業精典獎」今舉行頒獎典禮，總計51家企業及10位傑出女力獲選。新北市長侯友宜表示，這次總計從30萬家公司行號萬中選一，而女性負責人非常多，這也是新北產業最重要的力量之一，期待更多企業家深耕新北，讓更多研發中心等主力落腳新北，創造更多新能量。

經發局說明，新北企業精典獎分為「創新投資」、「多元服務」、「永續發展」、「世代傳承」、「寰宇國際」5大類企業類組及「傑出女力」個人類組，精選出26家獲獎企業、10位傑出女力、25家優質潛力及潛力企業。

其中，入選「永續發展組」的研揚科技，深耕新北30年，是工業物聯網和人工智慧邊緣解決方案的領導廠商，設定清楚減碳目標，並從公司高階主管以身作則參與植樹造林、淨灘、清理海廢等各項減碳活動，更成立了研揚文教基金會，推動偏鄉校園藝術、科技教育等，致力公益活動推廣，備受委員肯定。

在「傑出女力」獎項部分，本屆表揚10位女性傑出企業家，肯定得獎者在職場的努力付出與經營才能。新北市公司家數逾15萬家，其中有4萬7846家公司由女性負責經營，占比31.68%，為近5年六都增加家數最多。

身為金色三麥的創始人之一的總經理葉淑芬，在集團迄今20年，除了帶領員工一起成長，曾帶出20多歲就年營業額上億的店長，還曾大刀闊斧改造餐廳現場，成為全台首家自主申請、並全數通過HACCP認證的連鎖餐廳，甚至在疫情期間成為衛福部的示範場域，面對食安頻傳的大環境，仍帶給消費者安心享受，為業界樹立模範。

另外，經發局表示，本次新增的「寰宇國際組」，著重企業國際競爭力與海外鏈結布局，其中獲獎的達運光電是亞洲第一及全球前三大的寬頻設備供應商，以自有品牌ACI行銷全球，出口國家超過20個，除了於新北設置研發製造營運總部，也在美國、越南、泰國、印尼、及菲律賓等地設立子公司，出口金額占企業總營業額比例逾95%並逐年成長，持續穩定擴大市場市佔率，足以為新北企業立足國際之最佳表率。

入選「永續發展組」的研揚科技，深耕新北30年，是工業物聯網和人工智慧邊緣解決方案的領導廠商。記者江婉儀／攝影
入選「永續發展組」的研揚科技，深耕新北30年，是工業物聯網和人工智慧邊緣解決方案的領導廠商。記者江婉儀／攝影

侯友宜 減碳 金色三麥

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