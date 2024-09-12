北市音樂與圖書中心工程流標 文化局：重啟招標作業

台北市音樂與圖書中心興建案，歷經4次統包流標後，分採工程與設計招標，近期工程標首度招標，不料，無廠商投標。文化局表示，目前正辦理第2次招標作業，若仍流標則會召開檢討會議，重新檢討內容及預算。

台北市立音樂與圖書中心位於大安區信義路三段134巷7號、原為美國在台協會（AIT）舊址，是在前台北市長柯文哲任內2016年著手規畫，原本預計2022年動工，豈料招標至今未有廠商願意接手，前後預算更從28億元追加到81億元。

文化局表示，音樂與圖書中心委託工務局水利處代辦，工程於2021年採用統包方式辦理招標，歷經4次流標，水利處曾辦理招商說明會探詢業界意見，業界主要擔憂物價飆漲，及缺工、缺料情形嚴峻，導致工程風險過高而影響投標意願。

文化局說，為降低物價的不確定性風險，市府在2022年先進行設計建築師甄選，透過詳細設計需求內容，讓有意願投標的設計廠商提出設計方案，最後由大元聯合建築師事務所獲選，並於2024年4月完成細部設計。

文化局表示，工程發包則是於今年7月30日辦理第一次上網公告，於9月10日截標流標，水利處正辦理第2次公告上網作業，若第2次工程發包流標，本府將會召開流標檢討會議，洽詢業界不願投標原因，並重新檢討招標內容及預算。