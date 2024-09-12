汐東捷運再度流標 藍議員批：若當年柯文哲沒擋 現已通車了

汐東捷運今年5月二度公告上網招標，今天9月12日開標，再度流標。新北市捷運局表示，第二次公告上網後，相關標案內容有所調整，依法須有3家以上投標，本次未達法定家數，捷運局將再度公告上網，下次開標只要一家投標即符合採購程序，可進入下一階段評選階段。藍綠議員昨都痛批前台北市長柯文哲當年把汐東線說成盲腸線，導致汐東線多卡9年還標不出去，若當年柯文哲沒擋，今年迎接的應是通車典禮，不是標不出去。

汐東捷運路線，總長5.56公里，新北轄內4.75公里，北市0.81公里，全線採高架，設置6座車站，並採LRRT中運量自動駕駛系統，其中樟樹灣至汐止公所將與基隆捷運共線、共站、共用社后機廠，SB14可與台鐵汐科站銜接轉乘。

汐東線去年10月23日首度公告上網招標，但無廠商投標，新北市捷運局根據根據廠商報價及市場行情調整標案，將社后機廠調整納入後續擴充，經費相較第一次招標增加89億元，第二次招標預算約為319億元，5月13日上網公告招標。

捷運局表示，第二次公告招標期間，廠商就招標文件提出300多項疑義，包含外幣報價、廠商資格放寬及後續擴充報價等意見，捷運局檢討修正。

由於依採購法標案內容調整後，規定須達三家以上合格廠商投標，才可進入後續評選階段，本次有廠商投標，但未達法定3家以上標準，再度流標。

新北市議員白珮茹直言，當然希望汐東線能盡早標出去，否則接下來北市東環線要開始動，量體比汐東捷運線還大，廠商可能都會往東環線靠攏，汐東捷運不能再等下去。

白珮茹更說，當年要不是前台北市長柯文哲阻擋，說汐東線是盲腸線，九年多過去，現在可能是要準備完工通車，而不是還沒動工，這些年水漲船高的人力與物料，還要多花多少人民血汗錢？

市議員張錦豪說，不管標不標得出去，施工一定會影響到大型車輛出入，相關交維計畫都要先規劃好，尤其開學後，加上下雨等因素，不要等到事情發生才來亡羊補牢。

「實在被柯文哲拖太久」張錦豪也說，不管再怎麼拖，一定要在2032年完成，汐東捷運先完成，未來串連大稻埕等延伸路線才有可能。