瑞芳派出所新所長布達 瑞芳子弟林昆秀回鄉服務

新北瑞芳警分局於今(12)日分別舉行瑞芳派出所與雙溪、平溪分駐所新任所長布達典禮，其中晉升瑞芳第一大所所長的林昆秀，是瑞芳子弟，能夠返鄉服務，他也期勉無縫接軌所務，維護轄區良好治安，並秉持「警民一家親」與地方良好互動。

本次調動為最特殊的地方是新任瑞芳所所長林昆秀，出身於瑞芳，他原本是瑞芳分局警員，一路升上巡佐，再考進警察大學後，畢業後經金山分局及瑞芳分局交通分隊長的歷練才晉升瑞芳第一大所的所長，其母親也在分局擔任警察志工，一起為民服務。

地方人士都開心瑞芳能有在地人當所長，也給予林昆秀高度期待。另外新到任的平溪所長謝承軒，從新莊分局督察組陞任，年少有為，還有雙溪所長則由較資深的原瑞芳所長賴文東接任。新任所長由分局長李智源宣達警察局人事命令，介紹予地方仕紳鄉親認識。

瑞芳警分局分局長李智源表示，本次人事調動感謝警察局的肯定與拔擢。地區治安的良窳與派出所所長的作為及與地方綿密互動息息相關，希望透過布達儀式，表達對地方的尊重，也讓新任所長感受長官與地方人士的重視，期許各位所長全心投入治安維護工作，造福鄉里。