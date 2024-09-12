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瑞芳東和里環境五星級十連霸 環境改變有目共睹

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳區東和里今年第十年參加新北市環保局舉辦的里環境認證，成功獲得五星級認證的十連霸。圖／觀天下有線電視提供
瑞芳區東和里今年第十年參加新北市環保局舉辦的里環境認證，成功獲得五星級認證的十連霸。圖／觀天下有線電視提供

瑞芳區東和里今年第十年參加新北市環保局舉辦的里環境認證，成功獲得五星級認證的十連霸，里長和志工都很開心，除了里長帶領志工勞苦功高，里民也自發性的維護自家環境才是更重要的，這次能成功蟬聯五星級認證，環境變美也是有目共睹。

東和里今年里環境認證一樣是報名五個考核項目，巷弄乾淨，病媒蚊防治，公廁清新，環境綠美化及循環資源，為了環境認證幾乎是志工和里民都一起動起來，能夠十年獲得環境五星級認證，實至名歸。

東和里里長周樹木指出，十年下來都能在里環境認證獲得五星級，真的有賴於全民一起配合才能辦到。里內一個月兩次的環境清潔日，民眾就會自發性上街大掃除，黃金資收站每個月也有將近十噸的回收量，無形中也讓里內廢棄物減少許多，全里一起做環保，也讓環境變更好。

志工林福成也紛紛指出，里長用親力親為的行動力，帶動志工團隊和居民一起居家環境維護，團結力量大，讓里內環境一直維持在水準之上，更透過每年里環境認證的肯定，讓東和里環境年年五星級。

瑞芳

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