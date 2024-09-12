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汐止防災收容演練動員百人 培育防災種子教師

觀天下／ 記者李嘉文／汐止報導
汐止區公所在汐止綜合運動場辦理了防災公園演練，邀集了18家單位，動員一百多人力進行演練，希望能培育更多的種子教師，讓防災觀念深植人心。圖／觀天下有線電視提供
汐止區公所在汐止綜合運動場辦理了防災公園演練，邀集了18家單位，動員一百多人力進行演練，希望能培育更多的種子教師，讓防災觀念深植人心。圖／觀天下有線電視提供

極端氣候、地震等天災時有耳聞，為了加強公部門、民間團體和民眾真的碰到災害發生時，能夠擁有足夠的應變能力，汐止區公所今(12)日上午在汐止綜合運動場辦理了防災公園演練，邀集了18家單位，動員一百多人力進行演練，希望能培育更多的種子教師，讓防災觀念深植人心。

演練現場相當逼真，模擬災害事件發生時公所第一時間成立前進指揮所，也針對收容災民生活必須，設置了許多不同區域，並在每一區都設置不同狀況的模擬情境，讓大家熟悉工作內容，避免災害真的發生時會手忙腳亂，很特別的是，因應汐止原住民人數不少，這次還安排了原住民語服務。

汐止區長林慶豐表示，為了因應大型災害發生時，能夠及時收容災民，所以今年針對防災公園辦理大型的演練，希望不斷落實讓防災觀念深耕在第一線的夥伴身上，也能夠培育出更多種子教師，新北市也一直在推動防災士培力課程，希望對防災有興趣的夥伴都能夠一起來參與。

今天跟里內防災士一起來參加的忠山里長吳國全也表示，我們一定要居安思危，所以忠山里在6年前就成為新北市防災社區，在2年前又升級為一星級韌性社區，對於防災，里內同仁和志工們都非常重視而且關心。

汐止防災公園腹地不小，約可容納安置2千多人，但若是災難不幸發生，現場狀況勢必更為混亂，汐止區公所期盼透過不斷的模擬演練，並一次次的培養更多防災種子教師，加深全民防災觀念，將災害發生時可能的傷害降到最低。

原住民語 汐止

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