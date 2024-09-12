萬里公所秋節前夕送暖 愛心糕點傳遞佳節氛圍

中秋節將至，不少愛心的機關團體都送出物資希望能夠幫助弱勢家戶度過佳節，萬里區公所就在秋節前媒合了應景的糕餅與點心等物資，趁著新鮮趕緊送到獨居長輩手中，希望在中秋節之前傳遞佳節氛圍，讓獨居在家的老人，也能夠充滿熱鬧的過節。

萬里區長黃雱勉說，感謝善心企業的慷慨捐贈，讓區內獨居或是有需要的家戶能夠擁有應景的月餅與點心過節，而趁著物資新鮮，與里長們親自到訪長輩家中並送上祝福，也要在實地的到訪行程中，了解獨居長輩與弱勢家戶的生活需求，盡可能的幫助他們。

不只是重要的三大節慶，萬里區公所在平日裡就會定期關懷區內弱勢與獨居長輩，媒合多方資源讓有需要的家戶能夠有生活物資的補給，甚至是居家的整修都有，就是希望透過面面俱到的服務與關心，讓區內弱勢家戶都能夠過得更好，時時刻刻都能感受到來自社會的溫暖。