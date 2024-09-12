台電核二乾貯說明會居民憂心 許永輝：無放射性物質外釋疑慮

台電公司今天在新北市萬里區公所舉行「核二中貯計畫」施工前公開說明會，說明乾貯設施建置內容，居民擔心是否有外洩風險，台電副總經理許永輝說，場址面積約0.84公頃，設施可貯存2349組用過核燃料束，預計明初開工，施工工期約27個月，相關設計能滿足法規要求，無放射性物質外釋的疑慮。

原預定2017年完工的核二廠室外乾貯設施卡關多年，今年6月，台電與新北市政府完成行政調解，台電上月收到新北府同意核二廠水土保持計畫核備函件，預計2025年1月開工，2026年底開始移出反應爐內燃料。新北市農業局8月14日完成核備。

台電上午10時於新北市萬里區公所舉行「核能二廠用過核燃料中期貯存計畫環境影響說明書」施工前公開說明會，向地方民眾說明乾式貯存設施建置與相關計畫內容。

台電說，計畫場址位於核二廠內，場址面積約0.84公頃，貯存設施面積約0.11公頃，設施可貯存2349組用過核燃料束。核二廠目前用過核燃料仍存放於廠內用過燃料池，須仰賴主動安全系統運轉確保核安。核二中貯計畫將建置乾式貯存設施，自燃料池移出使用過核燃料並安置其內，藉由自然對流被動移除熱能，有效提升核能安全。

許永輝表示，計畫採用的MAGNASTOR貯存護箱系統，是一種經美國核管會（NRC）核准的混凝土護箱技術。貯存時先將用過核燃料置入密封鋼筒內並填充惰性氣體後加以密封，再將密封鋼筒置入混凝土護箱，藉由金屬及混凝土作為屏障，將輻射與外部隔絕。依據「核二廠用過核子燃料乾式貯存設施」安全分析報告顯示，相關設計能滿足法規要求，無放射性物質外釋的疑慮。

他說，計畫已通過環境部嚴謹的環評審查，後續台電將確實依審查結論辦理相關作業，確保環境品質與民眾健康。

金山、萬里地區里長、社區理事長、農漁會代表、還有環保人士到場參加，有人提出回饋、提供工作機會等措施，也有人表示，擔心新建乾式儲存槽安全問題。