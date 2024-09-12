快訊

新北科技執法年底再新增60處 「這路口」每月開罰5千件奪冠

涉貪政治人物保險箱有「大祕寶」？陳水扁、吳淑珍、林姿妙下場不同

加泰隆尼亞民族日：獨派低潮掙扎，巴薩足球隊發聲

聽新聞
0:00 / 0:00

台電核二乾貯說明會居民憂心 許永輝：無放射性物質外釋疑慮

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
台電公司今天在新北市萬里區公所舉行「核二中貯計畫」施工前公開說明會，說明乾貯設施建置內容。記者游明煌／翻攝
台電公司今天在新北市萬里區公所舉行「核二中貯計畫」施工前公開說明會，說明乾貯設施建置內容。記者游明煌／翻攝

台電公司今天在新北市萬里區公所舉行「核二中貯計畫」施工前公開說明會，說明乾貯設施建置內容，居民擔心是否有外洩風險，台電副總經理許永輝說，場址面積約0.84公頃，設施可貯存2349組用過核燃料束，預計明初開工，施工工期約27個月，相關設計能滿足法規要求，無放射性物質外釋的疑慮。

原預定2017年完工的核二廠室外乾貯設施卡關多年，今年6月，台電與新北市政府完成行政調解，台電上月收到新北府同意核二廠水土保持計畫核備函件，預計2025年1月開工，2026年底開始移出反應爐內燃料。新北市農業局8月14日完成核備。

台電上午10時於新北市萬里區公所舉行「核能二廠用過核燃料中期貯存計畫環境影響說明書」施工前公開說明會，向地方民眾說明乾式貯存設施建置與相關計畫內容。

台電說，計畫場址位於核二廠內，場址面積約0.84公頃，貯存設施面積約0.11公頃，設施可貯存2349組用過核燃料束。核二廠目前用過核燃料仍存放於廠內用過燃料池，須仰賴主動安全系統運轉確保核安。核二中貯計畫將建置乾式貯存設施，自燃料池移出使用過核燃料並安置其內，藉由自然對流被動移除熱能，有效提升核能安全。

許永輝表示，計畫採用的MAGNASTOR貯存護箱系統，是一種經美國核管會（NRC）核准的混凝土護箱技術。貯存時先將用過核燃料置入密封鋼筒內並填充惰性氣體後加以密封，再將密封鋼筒置入混凝土護箱，藉由金屬及混凝土作為屏障，將輻射與外部隔絕。依據「核二廠用過核子燃料乾式貯存設施」安全分析報告顯示，相關設計能滿足法規要求，無放射性物質外釋的疑慮。

他說，計畫已通過環境部嚴謹的環評審查，後續台電將確實依審查結論辦理相關作業，確保環境品質與民眾健康。

金山、萬里地區里長、社區理事長、農漁會代表、還有環保人士到場參加，有人提出回饋、提供工作機會等措施，也有人表示，擔心新建乾式儲存槽安全問題。

台電 核二 核能 許永輝

延伸閱讀

學校優惠電價台電不再挹注 教育部編59億支應差額

核四商轉有可能 考察學者：應列入討論

千億元補貼沒著落就漲12%電價？經長郭智輝說會有最佳決定

台電取消農業電價優惠 農業部回應了

相關新聞

台電核二乾貯說明會居民憂心 許永輝：無放射性物質外釋疑慮

台電公司今天在新北市萬里區公所舉行「核二中貯計畫」施工前公開說明會，說明乾貯設施建置內容，居民擔心是否有外洩風險，台電副...

三重隔壁運動中心9月16日試營運 22日前免費用

新北三重開元活動中心2樓的新北運動聚點，將以「隔壁運動中心」為名試營運。近90坪的空間有多項體適能器材、銀髮族體適能器材...

新北市民活動中心租借後場地髒亂 將收保證金

審計部報告說，新北市民活動中心供租借但沒有收保證金，區公所面對髒亂場地須花公帑清潔。民政局提案增訂收保證金，以實際使用面...

數位轉型怎麼轉？北巿產發局手把手教店家 業績、會員增

因應消費市場的轉型、數位的衝擊，台北市商業處持續推出店家暨商業數位轉型輔導計畫，補助近200家店家導入經遴選的優質數位工...

響應國際無車日 北市推4-6年級走路上學、近6萬人參與

為響應920國際無車日，台北市交通局從9月20日到10月11日推周五綠運輸，活動期間每周五早上騎乘自行車至指定地點可換取...

瑞芳偏鄉難忍無水之苦 新北仍有約8萬人無自來水可用

近日午後台灣各地經常下起暴雨，但新北市瑞芳區弓橋半嶺路住戶卻飽受無自來水可用之苦，由於地處偏遠又集水不易，經常面臨水塔缺...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。