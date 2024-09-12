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三重隔壁運動中心9月16日試營運 22日前免費用

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北三重隔壁運動中心近90坪的空間，有多項體適能器材、銀髮族體適能器材專區、韻律教室、寬闊場地和淋浴設備。圖／新北體育局提供
新北三重隔壁運動中心近90坪的空間，有多項體適能器材、銀髮族體適能器材專區、韻律教室、寬闊場地和淋浴設備。圖／新北體育局提供

新北三重開元活動中心2樓的新北運動聚點，將以「隔壁運動中心」為名試營運。近90坪的空間有多項體適能器材、銀髮族體適能器材專區、韻律教室、寬闊場地和淋浴設備，9月16日至9月22日免費試營運7天。體育局說，除運動設施免費體驗外，還開設53堂免費團體課程，以及專屬兒童課程。

體育局說，新北2019年打造「新北運動聚點」品牌，提供市民更多元及舒適的運動場所，包含運動中心、健身中心及運動天幕等，至今已建置55處，多在都會健身中心為主。位在三重的「隔壁運動中心」由青出於藍勝於藍股份有限公司經營，無論是初學者還是健身愛好者，現場有專業教練提供諮詢服務。

隔壁運動中心9月16日起試營運一周，從上午7點至晚上10點，除所有運動設施全面免費開放民眾體驗外，並開設53堂免費團體課程，包含基礎有氧、瑜珈、樂齡肌力訓練、肌力雕塑、TRX等課程，並開設兒童瑜珈、兒童芭蕾、兒童MV課程，還有親子雙人瑜珈。

隔壁運動中心將於9月23日正式營運，設籍新北市的樂齡朋友享有公益時段免費使用，包含年滿65歲及55歲以上的原住民長者，每日上午8點至10點，可憑證入場使用體適能中心。

新北三重開元活動中心2樓的新北運動聚點，將以「隔壁運動中心」為名試營運。圖／新北體育局提供
新北三重開元活動中心2樓的新北運動聚點，將以「隔壁運動中心」為名試營運。圖／新北體育局提供

三重 健身 運動

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