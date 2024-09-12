響應國際無車日 北市推4-6年級走路上學、近6萬人參與

為響應920國際無車日，台北市交通局從9月20日到10月11日推周五綠運輸，活動期間每周五早上騎乘自行車至指定地點可換取免費咖啡，教育局上半年試辦4所國小學童低碳走路上學活動，下半年將擴大進行，約6萬學生參與。台北市長蔣萬安將於9月20日當天，帶領局處首長使用綠運輸上下班。

北市交通局表示，9月20日至10月11日每周五7時30分起，民眾騎自行車在信義廣場、忠信廣場、大港墘公園、洲子二號公園、世貿公園、捷運關渡站1號出口、捷運松江南京站7號出口、捷運中山國小站2號出口等8處，自備環保杯就可以免費換咖啡，1站點約200杯咖啡。

交通局和教育局合作，推動國小學童低碳走路上學活動。教育局表示，今年5月28日到6月27日在博愛國小、永建國小、清江國小與忠孝國小試辦，有2300多個學生參與，減碳量達到772.8公斤，希望能將教育與環保結合，讓學生知道走路就能夠幫助地球減碳。

教育局表示，下半年起，預計到明年6月前，會擴大至全台北市國小4年級到6年級，參與班級2300班，將近6萬名以上學生，等於有6萬個家庭可以參與無車日計畫，把零碳綠生活觀念從學生擴展至家長，慢慢延伸出去，希望未來全台北市民都能參與，低碳觀念能向下紮根。

台北市國小家長會總會長吳政鴻則認為，大部分學生都是住在學區內，有辦法走路上學，政策方向沒問題，但還是有跨區就讀的問題，家長還是會選擇自行接送，少數人會搭公車、捷運，這個政策不能住太遠，否則沒辦法走路上學。

吳政鴻說，學校附近如果硬體設施足夠，如YouBike站點夠多、有腳踏車停車區，也能鼓勵學生騎自行車上下學，解決家住較遠的問題。至於通學巷是否會影響家長讓學生走路上學的意願？他說，大多數學校都有導護，加上學生本來就住學校附近，基本安全還是有，不會因為通學巷的完善度而受影響。