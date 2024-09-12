新北三重「隔壁運動中心」 9月16日起免費試營運7天

新北運動聚點「隔壁運動中心」將於23日試營運，體育局今天表示，有多項銀髮族體適能器材專區、韻律教室、寬闊場地和淋浴設備，16日起免費試營運7天，歡迎民眾搶先開箱體驗。

體育局發布新聞表示，運動聚點「隔壁運動中心」位於三重區開元市民活動中心2樓，空間將近90坪，以打造有溫度的健身房為目標，盼運動的民眾都能感受到家庭般的溫暖和舒適感，如同到隔壁鄰居家串門子。

體育局說，9月16日至22日試營運期間，開放時間為上午7時至晚間10時，所有運動設施免費開放民眾體驗，並開設53堂免費團體課程；包含基礎有氧、瑜珈、樂齡肌力訓練、肌力雕塑、TRX（懸吊式阻抗訓練）等課程。

體育局表示，健身不是壓力而是愉快的習慣，「隔壁運動中心」特別為兒童開設兒童瑜珈、兒童芭蕾、兒童MV舞蹈課程，還有親子雙人瑜珈。盼無論是初學者或健身愛好者，在現場專業教練提供健康及運動諮詢服務下，找到屬於自己的健康節奏。

「隔壁運動中心」將於23日正式營運，體育局表示，設籍新北市的樂齡者享有公益時段免費使用，包含年滿65歲及55歲以上的原住民長者，每日上午8時至10時，可憑證入場使用體適能中心。