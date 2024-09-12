快訊

韓職／不滿李珠珢可能來台發展 韓球迷：台灣是小偷

金融時報：狙殺賓拉登的「海豹六隊」秘訓年餘 為解放軍侵台做準備

香港羽賽／台將終於贏球！王齊麟、邱相榤逆轉闖8強

新北三重「隔壁運動中心」 9月16日起免費試營運7天

中央社／ 新北12日電

新北運動聚點「隔壁運動中心」將於23日試營運，體育局今天表示，有多項銀髮族體適能器材專區、韻律教室、寬闊場地和淋浴設備，16日起免費試營運7天，歡迎民眾搶先開箱體驗。

體育局發布新聞表示，運動聚點「隔壁運動中心」位於三重區開元市民活動中心2樓，空間將近90坪，以打造有溫度的健身房為目標，盼運動的民眾都能感受到家庭般的溫暖和舒適感，如同到隔壁鄰居家串門子。

體育局說，9月16日至22日試營運期間，開放時間為上午7時至晚間10時，所有運動設施免費開放民眾體驗，並開設53堂免費團體課程；包含基礎有氧、瑜珈、樂齡肌力訓練、肌力雕塑、TRX（懸吊式阻抗訓練）等課程。

體育局表示，健身不是壓力而是愉快的習慣，「隔壁運動中心」特別為兒童開設兒童瑜珈、兒童芭蕾、兒童MV舞蹈課程，還有親子雙人瑜珈。盼無論是初學者或健身愛好者，在現場專業教練提供健康及運動諮詢服務下，找到屬於自己的健康節奏。

「隔壁運動中心」將於23日正式營運，體育局表示，設籍新北市的樂齡者享有公益時段免費使用，包含年滿65歲及55歲以上的原住民長者，每日上午8時至10時，可憑證入場使用體適能中心。

三重 運動 體育

延伸閱讀

新北男好心借車遇豬隊友 酒駕遭扣車2好友當街全武行

瑞芳偏鄉難忍無水之苦 新北仍有約8萬人無自來水可用

新北118支感測器結合災訊平台 民眾可手機即查積淹水點

房市三稅目 增幅收斂

相關新聞

瑞芳偏鄉難忍無水之苦 新北仍有約8萬人無自來水可用

近日午後台灣各地經常下起暴雨，但新北市瑞芳區弓橋半嶺路住戶卻飽受無自來水可用之苦，由於地處偏遠又集水不易，經常面臨水塔缺...

新北118支感測器結合災訊平台 民眾可手機即查積淹水點

極端天氣常導致市區道路積淹水，尤其上下班尖峰時間就引發民怨，新北市府過往透過淹水感測器掌握情況，但民眾恐無法第一時間知道...

新北市民活動中心租借後場地髒亂 將收保證金

審計部報告說，新北市民活動中心供租借但沒有收保證金，區公所面對髒亂場地須花公帑清潔。民政局提案增訂收保證金，以實際使用面...

數位轉型怎麼轉？北巿產發局手把手教店家 業績、會員增

因應消費市場的轉型、數位的衝擊，台北市商業處持續推出店家暨商業數位轉型輔導計畫，補助近200家店家導入經遴選的優質數位工...

響應國際無車日 北市推4-6年級走路上學、近6萬人參與

為響應920國際無車日，台北市交通局從9月20日到10月11日推周五綠運輸，活動期間每周五早上騎乘自行車至指定地點可換取...

北市黎元停車場擬建禮儀大樓 居民反彈

北市大安區二殯周邊黎元停車場預計改建成禮儀業者服務大樓，前晚首度辦里民說明會，但反對派居民在現場與市府殯葬處人員爭執，認...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。