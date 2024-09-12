瑞芳偏鄉難忍無水之苦 新北仍有約8萬人無自來水可用

近日午後台灣各地經常下起暴雨，但新北市瑞芳區弓橋半嶺路住戶卻飽受無自來水可用之苦，由於地處偏遠又集水不易，經常面臨水塔缺水問題，10多戶約30人若需接管，每戶又無力負擔接管費70萬元，弓橋里長朱靜琪盼政府重視居民權益。而新北目前坪林、烏來、石門等偏鄉仍有約8萬人無自來水可用，水利局表示持續向中央爭取提高補助，協助改善無自來水地區民眾用水。

新北市包含中永和、土樹三鶯、板橋、新莊等都會區接管率自來水接管率逼近百分百，但林口及瑞芳、萬金石、坪林地區接管率仍未普及，尤其金山、貢寮、石門、石碇、烏來、坪林、平溪、雙溪接管率低於8成，坪林最低僅約16%，新北仍有約8萬人無自來水可用。

偏鄉山區未能接自來水管住戶，若需特地從自來水主幹道為部分住戶接水管，水公司通常會對每戶開出數十萬元高價，令民眾望之卻步，改以簡易自來水系統替代，但簡易自來水系統需視當地水源(溪流)是否充沛，遇乾枯期經常無水可用。

新北市瑞芳區弓橋里半嶺路社區10多住戶約30人，由於當地水源不穩定，源頭經常無水可用，民眾苦不堪言，由於地勢較高水車也無法抵達，甚至必須出動消防車抽水才能將清水送至水塔解決民眾燃眉之急，弓橋里長朱靜琪盼政府重視居民權益，讓居民有自來水用。

水利局表示，瑞芳區公所表示前年11月已協助弓橋里半嶺路地區新設簡易自來水系統，包含新設集水口，1200公尺管線及儲水桶等設備。若因氣候造成水源枯竭，將由公所協助以設置臨時供水站等方式提供用水。自來水延管部份5月辦理會勘，台水公司規劃設置加壓站、配水池及管線等經費約1千餘萬元，住戶約15戶單戶成本超過水利署補助上限60萬元，另尚有加壓站土地取得問題需克服，後續將持續協助尋覓土地，水利局也會向中央爭取提高補助上限，改善當地居民無自來水使用問題。