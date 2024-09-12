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新北118支感測器結合災訊平台 民眾可手機即查積淹水點

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
平時維護淹水感測器作業，確認感應水深值正確無誤。圖／新北水利局提供
平時維護淹水感測器作業，確認感應水深值正確無誤。圖／新北水利局提供

極端天氣常導致市區道路積淹水，尤其上下班尖峰時間就引發民怨，新北市府過往透過淹水感測器掌握情況，但民眾恐無法第一時間知道。新北水利局表示，近期將感測器與「新北災訊E點通」整合，民眾可隨時透過手機及平板等快速查詢附近有無淹水，提早規畫行車路線。

新北幅員遼闊，不少低窪地區每到豪大雨來襲就容易積淹水，一些地下道情況更是嚴重。板橋浮洲地區民眾指出，常經過大觀路一段車行地下道，大雨時入口處雖然有裝設醒目的「警示燈亮、禁止通行」標牌，但往往到現場才得知訊息需要再繞路通行，耗費許多時間。

水利局長宋德仁說明，新北已建於各地區積淹水熱點、車行地下道、高速公路涵洞、二重疏洪道防汛道路等地方建置淹水感測器，總數達118支，每當積水達5公分時立即透過智慧防汛平台整合推播訊息，積水深度達10公分時會再次推播提醒，並搭配路口監視器CCTV輔助比對，取代以往必須透過人力來巡查，有效縮短災害通報時間，也讓水利人員的應變提前了1至2小時。

宋德仁舉例，8月15日因午後短延時強降雨，新莊區出現30分鐘累積雨量達47.5毫米，又快又急的大雨遠超過排水設施保護標準，當時透過智慧防汛平台的小幫手推播，立即開啟中港大排緊急排洪閘門，讓超量水體進入中港大排河廊協助滯洪，20分鐘後藉由淹水感測器所回傳的數值，以及中平路、幸福路口CCTV雙重確認道路積水退水完成，防洪操作成效良好。

水利局表示，近期不只水利人員，民眾現在可藉由手機，在「新北災訊E點通」上即時查詢地下道是否已經有積淹水，對於冒著暴雨通勤的民眾來說，能夠提早規畫交通動線並即時避災。

設置於板橋區大觀路一段車行地下道的淹水感測器。圖／新北水利局提供
設置於板橋區大觀路一段車行地下道的淹水感測器。圖／新北水利局提供
藉由手機可在「新北災訊E點通」上即時查詢板橋區大觀路一段車行地下道是否已經有積淹水。圖／新北水利局提供
藉由手機可在「新北災訊E點通」上即時查詢板橋區大觀路一段車行地下道是否已經有積淹水。圖／新北水利局提供
今年8月15日新莊區午後強降雨，淹水感測器完整紀錄20分鐘即退水完成歷程。圖／新北水利局提供
今年8月15日新莊區午後強降雨，淹水感測器完整紀錄20分鐘即退水完成歷程。圖／新北水利局提供

新北 水利局 淹水

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